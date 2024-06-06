«Пока Путин не устанет?» – в Киеве не уверены в твёрдой позиции Запада
США продолжат вооружать Украину для того, чтобы Россия не вылезала из этого конфликта как можно дольше, желательно, десятилетиями.
Об этом на канале «Politeka» заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США нас вооружают, они нам помогают. Они делают все, чтобы Украина устояла. То есть, условно говоря, они дают возможность Путину нас попытаться разорвать, но у него это не получается. И они исходят из того, что рано или поздно он устанет.
Ясно, что учитывая его ресурсы, это будет не сегодня, не завтра. Поэтому мне непонятны эти разговоры о том, что мы на переломном этапе. Это не так.
Война будет длиться долго. Если ничего не изменится в позиции помощи Украине, если будут события развиваться так, как развиваются они сейчас, эта война на годы, если не на десятилетия», – подчеркнул экс-министр.
«Но если, скажем, какие-то изменения произойдут в позиции США, они прекратят нам помощь, то война закончится, вы же сами понимаете, очень быстро. Кстати, в этом состоит и мирный план Китая», – добавил Рева.
Спасибо!
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