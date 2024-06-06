«Пока Путин не устанет?» – в Киеве не уверены в твёрдой позиции Запада

Вадим Москаленко.  
06.06.2024 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


США продолжат вооружать Украину для того, чтобы Россия не вылезала из этого конфликта как можно дольше, желательно, десятилетиями.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США продолжат вооружать Украину для того, чтобы Россия не вылезала из этого конфликта как...

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«США нас вооружают, они нам помогают. Они делают все, чтобы Украина устояла. То есть, условно говоря, они дают возможность Путину нас попытаться разорвать, но у него это не получается. И они исходят из того, что рано или поздно он устанет.

Ясно, что учитывая его ресурсы, это будет не сегодня, не завтра. Поэтому мне непонятны эти разговоры о том, что мы на переломном этапе. Это не так.

Война будет длиться долго. Если ничего не изменится в позиции помощи Украине, если будут события развиваться так, как развиваются они сейчас, эта война на годы, если не на десятилетия», – подчеркнул экс-министр.

«Но если, скажем, какие-то изменения произойдут в позиции США, они прекратят нам помощь, то война закончится, вы же сами понимаете, очень быстро. Кстати, в этом состоит и мирный план Китая», – добавил Рева.

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