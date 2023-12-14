Пока Путин ведет «прямую линию», ракеты ВСУ бьют по Донецку

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Украинские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Донецка, есть раненые и погибшие.

Об этом сообщает тг-канал мэра столицы ДНР Алексея Кулемзина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, около 13:00 был зафиксирован обстрел Ленинского района города, возле цирка «Космос».

Сообщается о двух погибших и троих раненых, анкетные данные которых уточняется.

В представительстве СЦКК в ДНР сообщили, что противник выпустил 3 ракеты из РСЗО. Публикуются видеокадры со столбом дыма на месте «прилётов».

«Услышал серию прилётов, выглянул в окно, и в этот момент прилетело прям в это здание. Нечего сказать, очень страшно. После прилётов вызвал экстренные службы, вышел на балкон и услышал, как доносились звуки пострадавших, люди звали о помощи, вызвал специальные службы», – рассказывает очевидец обстрела.

Жители города сообщают о звуках работы ПВО.