Пока пылает Украина, Западу не нужна большая война на Балканах, – профессор МГИМО

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Западу пока не нужна большая война на Балканах, но он намерены использовать Косово как средство управления Сербией.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил профессор МГИМО Андрей Безруков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им заложили такую бомбу замедленного действия в виде Косово. Это как железный крюк, которым управляют слоном. Косово – это железный крюк, которым можно Сербию по подбрюшью брать и направлять ее в нужную сторону. Мы вас зацепили, и никуда вы от этого не денетесь. Вы не можете отказаться от регионов северного Косово, где живут сербы. И вообще Косово это не просто одна из частей Сербии, это место, где исторически родилась Сербия. Это как Киев – мать городов русских. От этого нельзя отказаться и продолжать оставаться сербом. Это такая заманка и замочек, от которого вам никак не освободиться. А в Косово сидят бандиты, которые зависят от тех, кто их будут крышевать. На Западе на каждого из них – досье. Вся косовская политическая красота абсолютно подконтрольна. Их можно в суд тащить в любой момент в любой стране. Поэтому ими легко управлять», – сказал Безруков.

Он полагает, что за разжиганием сербско-косовского конфликта стоят США и Британия.

«Они будут контролировать ситуацию, чтобы нажать на Вучича. Им нужно, чтобы он был подконтролен. Степень его подконтрольности можно дискутировать, но он не должен выступать за Россию. И лучше, чтобы он ввел санкции. Но он не может ввести санкции так же, как отказаться от Косово. У него очень сложная позиция. Народ его просто снесет. А если не будет Вучича, придет человек менее договороспособный с американской точки зрения. Он может еще больше поддерживать Россию и начать реальную войну в Косово. А война на Балканах им не нужна, пока идет война на Украине. А напряженность и предвоенная ситуация нужна. И поэтому Вучич сейчас полетит в Брюссель договариваться с косоварами. А косоварам сейчас скажут, на что они должны соглашаться, и Вучичу придется какими-то интересами пожертвовать. Самое главное – не самыми важными», – сказал Безруков.