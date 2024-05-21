Пока Россия увязла в СВО, сербов додавливают по всем фронтам

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В Белграде патриарх Сербский молился за президента страны Александра Вучича накануне его поездки на Генассамблею ООН, которая рассмотрит резолюцию о «геноциде в Сребренице». В этот самый день силовики «Республики Косово» захватили отделения последнего сербского банка на севере края.

У сербов есть пословица: «На небе Бог, на земле Россия». Но пока Россия увязла в СВО на Украине, сербам приходится уповать только на Бога, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утром 20 мая президент Сербии Александр Вучич присутствовал на специальном молебне, который в храме Святого Савы в Белграде провёл Патриарх Сербский Порфирий. Президент получил от Патриарха благословение накануне отлёта в Нью-Йорк, где на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 мая будут рассматривать антисербскую резолюцию о «геноциде в Сребренице».

Патриарх после молебна заявил, что сербы сегодня решительно возносят голос и указывают на абсолютную неправду и попытку исторического ревизионизма, в ходе которой сербский народ, жертва многочисленных геноцидов и этнических чисток, будет объявлен виновником «геноцида в Сребренице». Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь заявил, что в ООН «будет всеми силами и сердцем бороться за будущее Сербии и сербского народа».

А через несколько часов, когда Вучич вылетел в Нью-Йорк, спецподразделения полиции созданной албанскими сепаратистами «Республики Косово» занялись привычным делом – стали грабить сербов на севере автономного края Косово и Метохия (КиМ). Который, напомню, согласно резолюции Совета Безопасности ООН №1244 (1999) является неотъемлемой частью Сербии.

Сотрудники косовской «полиции» с автоматами и в бронежилетах провели рейды в отделениях сербского банка Poštanska štedionica в Косовской Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче, в то время как люди пытались получить там свои пенсии, социальную помощь и другие выплаты, которые Белград отправляет сербам, живущим в Косово. В главном городе на севере края, в Косовской Митровице, были закрыты центральное отделение банка в КиМ и Управление казначейства Министерства финансов Сербии.

Власти в Приштине объявили, что «операция против нелегальных финансовых учреждений прошла успешно». Примечательно, что в качестве доказательства успешности были обнародованы фото изъятых в отделениях банка наличных, в первую очередь сербских динаров.

Дело в том, что 1 февраля 2024 года вопреки всем предыдущим договорённостям с Белградом и Брюсселем албанские сепаратисты объявили о запрете хождения динара в «Республике Косово».

Позже Приштина после переговоров с представителями Запада ввела «переходной период» до 13 мая, хотя и на протяжении этого периода косовская «полиция» несколько раз захватывала инкассаторские машины сербского банка. Теперь же сепаратисты захватили все его отделения.

Примечательно, что представители западных «миротворцев» – EULEX и KFOR – молча наблюдали за незаконными и насильственными действиями против сербов на севере Косово и Метохии.

Александр Вучич, который на протяжении 20 мая находился на пути в Нью-Йорк, происходящее в КиМ пока не прокомментировал. Директор сербской правительственной Канцелярии по делам КиМ назвал захват банков «атакой на диалог Белграда и Приштины». Следует ожидать реакции посольства РФ в Белграде, но, во-первых, российские дипломаты не могут быть «большими сербами, чем сами сербы», а во-вторых – влияние Москвы на Балканах ослабло после начала СВО.

В самые трудные моменты своей истории сербы уповали на помощь России, и она неизменно приходила – в виде добровольцев или регулярных войск. Так было в годы сербских восстаний против Османской империи, в Первую и Вторую мировую войны, в ходе балканских войн 1990-х.

Сейчас Россия понемногу возвращает свою мощь, но главным фронтом для неё остаётся украинский, а не сербский. Радует, что это понимают сербы, десятки которых ныне в рядах ВС РФ борются, в том числе, и за свою родину.