Пока Россия занята Украиной, Центральная Азия медленно дрейфует на Запад – издание из Гонконга

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выходящее в Гонконге на двух языках издание Asia Times анализирует расклады в Центральной Азии и влияние на них событий на Украине. По мнению издания, по мере того, как Россия все больше увязает в украинской кампании и отвлекается на борьбу с Киевом, влияние Москвы в регионе медленно ослабевает, а а бывшие советские республики Центральной Азии налаживают новые связи с Западом.

«Опасаясь Украины, Центральная Азия медленно дистанцируется от России», – такой вывод издание вынесло непосредственно в заголовок.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Российская спецоперация на Украине, говорится в статье, «дала этим республикам возможность выбрать более независимый политический путь, в то время как внимание Владимира Путина было сосредоточено на другом. Полный разрыв с Россией маловероятен из-за географической близости и переплетения экономик . Но появились некоторые признаки того, что страны Центральной Азии заинтересованы в принятии собственных политических решений, не сверяясь постоянно с Россией».

Одним из таких признаков газета считает отказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в июне 2022 года признать кооптацию Россией в свой состав Донецкой и Луганской областей. Издание вспоминает и слова Токаева о том, что Казахстан не намерен помогать России обходить экономические санкции Запада.

«После полномасштабного вторжения в Украину регион искал возможности построить отношения с другими странами, не расстраивая при этом Россию. Лидеры республик Центральной Азии выразили свое неодобрение российскому вторжению на Украину и более тонкими способами. Большинство из них, за исключением Туркменистана, открыли свои границы, чтобы принять тысячи российских граждан, ищущих убежища и уклоняющихся от призыва в армию. Это не осталось незамеченным в Москве, где были приняты меры по обращению вспять иммиграции», – утверждается в статье.

Между тем, у себя дома центральноазиатские лидеры находят все меньше людей, говорящих по-русски и интересующихся русской культурой, отмечает Asia Times. Также газета ссылается на результаты опросов, согласно которым 49% киргизов и 43% казахов винят в своих нынешних экономических проблемах российскую СВО на Украине.

Однако на Генассамблее ООН эти государства либо воздерживаются при голосовании по осуждению СВО , либо голосуют вместе с Россией по резолюциям, в том числе по регулярно инспирируемому Киевом вопросу «о нарушениях прав человека в Крыму».

«Люди вышли на улицы в знак протеста против резкого повышения цен на топливо, вступили в столкновения с полицией, грабя и нападая на государственную собственность. Несмотря на очевидную необходимость навести порядок, казахстанская общественность была недовольна столь вопиющим вмешательством во внутренние дела страны. Когда российские войска ушли, воцарилась атмосфера облегчения», – вспоминает газета «Кровавый январь» в Кахахстане – беспрецедентные волнения, подавленные с помощью российских десантников после обращения Токаева к ОДКБ.

В целом, согласно выводам авторов статьи, Центральная Азия балансирует между стремлением к большей независимости от России и ненарушением регионального баланса сил.

Одним из признаков перемен стала встреча в 2023 году президентов Киргихии и Казахстана Жапарова и Токаева, с президентом США Байденом в Нью-Йорке и с канцлером Германии Шольцем в Берлине.

Запад видит в этом возможность создать альянсы и нейтрализовать российское влияние, учитывая стратегическую важность региона и обилие природных ресурсов.

«Поскольку Россия готовится к длительной войне, у Центральной Азии, вероятно, появятся дополнительные возможности наладить новые отношения с Западом, но ожидается, что любой сдвиг будет постепенным. Укрепляя эти отношения, западные страны потенциально могут обеспечить поставки энергоносителей и способствовать стабильности в регионе, в котором исторически доминировала Россия», – резюмирует Asia Times.