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Британские подводные лодки месяцами стоят у причалов в то время, как российские несут дежурство в Северном море и Атлантике.

Об этом в британском парламенте заявил член Палаты общин Марк Франсуа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из растущих угроз со стороны России, а она действительно растет, связана с усилением морской активности – как в Ла-Манше, так и с наблюдением за критически важными подводными кабелями, в том числе с помощью специализированных российских подводных лодок. В качестве ответной меры мы, безусловно, должны усилить патрулирование наших берегов подводными лодками. Однако в течение многих месяцев ни одна из наших многоцелевых атомных подводных лодок не выходила в патрулирование. Так почему же, господин госсекретарь, при лейбористах наши многоцелевые атомные подводные лодки месяцами стояли у причала, в то время как русские бороздили Северное море и Атлантику?» – задал вопрос Франсуа новому министру обороны Британии Уэсу Стритингу.

На это чиновник резко ответил, что вина в недофинансировании армии, которое накапливалось годами:

«Как бы теневой министр не формулировал свой вопрос, он не заставит меня комментировать оперативное развертывание. Он прекрасно понимает, почему мы этого не делаем. Во-вторых, я хочу обратить его внимание на недавние учения, которые мы провели в Северном море, и на наше руководство объединенными экспедиционными силами. В следующий раз, когда он или его партия захотят встать и прочитать нам лекцию о состоянии наших вооруженных сил, им, возможно, стоит начать с извинений за то, что они не финансировали их более 10 лет».

Кроме того, из-за проблем с финансированием британская армия вынуждена будет остановить учения наземных войск.

«До конца этого года будут проводиться тренировки и учения. Но я могу сказать достопочтенному джентльмену, что, когда я пришел в Министерство обороны, у нас был перерасход средств в течение года, из-за чего к концу года мы оказались бы в долгах. Несмотря на то, что это правительство обеспечивает самый значительный устойчивый рост расходов на оборону со времен окончания Холодной войны, я также ожидаю, что мой департамент и наши вооруженные силы будут жить по средствам. Я думаю, что это послание было услышано четко и ясно, и оно поможет мне решить давние проблемы Министерства обороны, связанные с регулярным перерасходом средств, вопросами соотношения цены и качества и производительности. И, если оппозиция хочет поспорить по этим вопросам, пусть объяснит, почему она более 10 лет недофинансировала оборону», – добавил Стритинг.

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