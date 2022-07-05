Пока русские не займут серую зону, Киев отказывается признавать потерю Луганщины

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Новости Украины

Российская армия до сих пор не вышла на админграницы Луганской области. Они очень близки, но там еще остается серая зона. Таким образом, русские еще не контролируют всю Луганскую область, вопреки последним заявлениям Сергея Шойгу о полном освобождении региона.

Такие заявления сделал советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович во время разговора с с бывшим российским адвокатом и заукраинцем Марком Фейгиным в блоге последнего.

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«Формально Луганская область не их. Понятно, что стороны приписывают себе страшные успехи, но если трезво посмотреть, то обе стороны выполнили свои задачи. Они вышли на границы Луганска, а мы нанесли им поражение, задержали их до прибытия западной помощи», — сказал Арестович.

Арестович также заявил, что по его мнению, наступление в Луганской области – это «последний успех российской армии на Украине».

«Наступление в Луганской области – это последний успех российской армии в Украине. Имеется в виду большой успех. Село какое-то могут взять. Я просто знаю, что творится в войсках России. Лисичанск, Северодонецк и Рубежное – это города средней величины. Они их брали 90 суток с большим количеством военных, потеряли большое количество людей. Мы из Лисичанска просто отступили», — уверяет Арестович.

Пропагандист считает, что россияне могут взять еще села, но мост не возьмут.

«Увидим, как они будут брать Славянск и Краматорск», – добавил Арестович.

Ранее оставшийся без вверенной ему области глава Луганской ВГА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ вышли из Лисичанска без потерь. А бывщий командир ополчения Славянска Игорь Стрелков выразил сожаление по этому поводу, посетовав, что новая тактика украинцев затрудняет уничтожение живой силы противника.