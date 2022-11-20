Пока Смольный заключает договоры на одни и те же работы по модернизации транспортной системы Петербурга, горожане остаются ни с чем

Автовокзала в петербургском Купчине скорее всего не будет ни через 5, ни через 10 лет. Также, как и удобных транспортно-пересадочных узлов. Как стало известно чиновники заключили соглашения на строительство и того и другого почти одновременно при этом с одной компанией Смольный сам разорвал договор, а вторая пытается непостроенный объект тайком «перепродать».

В рамках ПМЭФ-2021 был презентован план модернизации транспортной системы Петербурга при помощи создания сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Проект был одобрен на самом высоком государственном уровне. А соответствующее соглашение подписали при личном присутствии губернатора Александра Беглова. Согласно этому документу застройщик «Мегалайн» должен был реализовывать эту программ, вложив в нее свои 200 млрд руб. В Смольном оценили это и немедленно приступили к переговорам с РЖД .

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Правда, это не помешало руководству Коминвеста Санкт-Петербурга подписать контракт о стройке нового автовокзала «Южный» возле станции метро «Купчино», точь в точь как в проекте «Мегалайна» о ТПУ, только с другим девелопером – ООО «Вернисаж».

Именно при губернаторе Александре Беглове, а он выходец из Баку, компания с азербайджанскими корнями «Вернисаж» получила от Смольного такой выгодный инвестиционный договор. Правда, по сведениям прессы, на сегодняшний день этот «Вернисаж» делает все, чтобы по-тихому перепродать его за 500 млн руб.

При этом в том же «комплексном предложении» есть еще один любопытный и выгодный транспортный объект за туже сумму в полмиллиарда рублей – отель возле Финляндского вокзала, вернее арендованный неким ООО «Лидер» (но это не тот крупный тезка-девелопер) участок под ее возведение. Отдельностоит отметить, что это то же самое место, где компания «Мегалайн» должна была построить еще один ТПУ по своему проекту.

Из всего перечисленного становится понятно, что власти Петербурга намеренно пренебрегают важным для развития транспортной инфраструктуры мегаполиса проектом. И это лишь для того, чтобы заключать новые договоры на тех же участках и по схожим проектам, но с «мутными» и никому неизвестными «инвесторами», которые, предположительно, могут быть аффилированы с губернатором Александром Бегловым.