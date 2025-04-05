Пока США отвлекаются на Китай, России важно продолжать наступление
Перенос американского внимания на стратегическое противостояние с Китаем означает, что Россия сможет воспользоваться моментом и разобраться с Украиной.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Из-за того, что Китай является главным врагом Америки, США и начинают экономить деньги на европейском театре военных действий. [Трамп] Заставляет европейские страны из своих бюджетов тратить 5% на свою защиту. Говорит, что больше войска не будет содержать на европейском театре, и переносит основное свое усилие в плане стратегического сдерживания на Тихоокеанский регион. Там, где Китай противостоит их союзникам Южной Корее и Японии.
Но у Соединённых Штатов там нет своей территории. Но там есть военные базы. Значит, всё опять ляжет на флот. На американский флот. Ну, и авиацию, конечно. С различных баз. Они будут это всё обеспечивать. А это, в первую очередь, означает расходы, очень большие расходы», – сказал Ширяев.
Он подчеркнул, что России нужно воспользоваться тем, что ситуация на Украине больше не интересна Вашингтону.
«Киев понимает, что не он главный в американских раскладах, у него в голове Китай. Кремль тоже понимает, что если настоять на своей позиции, и продолжить все эти сражения, то можно рассчитывать, что американцы не так внимательно будут к этому относиться, что всё равно у них в голове – Китай.
Что всё равно российско-украинский конфликт уходит у них на второе место. Это очень существенные вещи», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: