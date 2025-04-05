Пока США отвлекаются на Китай, России важно продолжать наступление

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Перенос американского внимания на стратегическое противостояние с Китаем означает, что Россия сможет воспользоваться моментом и разобраться с Украиной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за того, что Китай является главным врагом Америки, США и начинают экономить деньги на европейском театре военных действий. [Трамп] Заставляет европейские страны из своих бюджетов тратить 5% на свою защиту. Говорит, что больше войска не будет содержать на европейском театре, и переносит основное свое усилие в плане стратегического сдерживания на Тихоокеанский регион. Там, где Китай противостоит их союзникам Южной Корее и Японии. Но у Соединённых Штатов там нет своей территории. Но там есть военные базы. Значит, всё опять ляжет на флот. На американский флот. Ну, и авиацию, конечно. С различных баз. Они будут это всё обеспечивать. А это, в первую очередь, означает расходы, очень большие расходы», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что России нужно воспользоваться тем, что ситуация на Украине больше не интересна Вашингтону.