Пока «светлый образ» Армении вспоминали в Минске, Пашинян сидел без света в Ереване

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Представитель Армении не прибыл сегодня на заседание саммита ОДКБ в Минске.

В этой связи многие вспомнили майские угрозы премьер-министра Никола Пашиняна о выходе из этой организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако сегодня флаги Армении присутствовали и в зале заседаний, и даже на совместном фото лидеров. Под ним стоял генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу отсутствия армянского представителя в Минске.

«Безусловно армянский фактор будет на повестке дня. Лидеры обсудят его в узком составе и подумают как с этим быть дальше. Конечно, ОДКБ заинтересована в том, чтобы Армения продолжала свое в ней участие. Мы надеемся, что Армения не меняет вектор внешней политики и остается нашим союзником и стратегическим партнером», – заявил Песков журналистам.

Действительно, председательствующий на встрече президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул «армянский вопрос».

«Не будем это скрывать – обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут, и если мы намерены их решать, надо решать за столом переговоров. А не делать демарши без причины. Мы выразили мнение и пожелания, что скорее всего, в Питере, все-таки экономическое мероприятие, увидим армянских друзей», – сказал Лукашенко.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров подчеркнул, что Армения не подавала никаких документов или заявлений о намерении выйти из организации. По его словам, ОДКБ не потеряла интерес к кавказскому региону, и главы государств-членов примут все необходимые меры для стабилизации ситуации в кавказском регионе.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что на встрече глав СНГ в Санкт-Петербурге Пашиняна ждут.

«Они не приехали сегодня на заседание и практически не участвовали в его подготовке. Я считаю, что в Питер приедут. Там будет неформальная встреча стран СНГ и формальное заседание ЕврАзЭС. На этом заседании председателем после нас становится Армения, поэтому, я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять палочку эстафеты от Владимира Путина», – сказал Ушаков.

Тем временем армянский премьер сидел в Ереване без света. Он погас прямо во время заседания правительства.

«Мы постоянно поднимаем вопрос качества электроэнергии в Армении, и этот вопрос так и не решается. Сколько я должен давать поручения? Не могу же я десять лет постоянно давать поручения по одному и тому же вопросу», — посетовал Пашинян.