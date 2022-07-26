Пока толстый похудеет – худой сдохнет: зачем Верка Сердючка желает смерти Путину

26.07.2022  15:23 (Мск), Киев
Кирилл Зарудный.  
Просмотров: 2134
 
Авторская колонка, Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Самоотлучение от российского зрителя плохо сказывается на украинских артистах, выстреливших себе в ногу после начала СВО. Запертые в узконациональном гетто, они, чтобы как-то подогреть интерес к себе со стороны резко уменьшившейся аудитории, вынуждены делать ставку на скандал, все дальше заходя за флажки и красные линии, отделяющие их от элементарных понятий совести, морали и хорошего вкуса.

Зеркалом этих процессов можно считать метаморфозы, происходящие в последнее время с общепризнанной звездой девяностых и нулевых, всенародно любимой по обе стороны российско-украинской границы Веркой Сердючкой, без песен которой еще недавно нельзя было представить себе ни одно застолье или свадьбу на одной шестой части суши.

Самоотлучение от российского зрителя плохо сказывается на украинских артистах, выстреливших себе в ногу после...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Попав после начала событий в Крыму и Донбассе между молотом и наковальней резко повздоривших между собой украинского и российского обществ, Сердючка, – она же – выступающий под этим сценическим псевдо  артист Андрей Данилко, долгое время удерживалась на зыбкой грани, позволяя себе время от времени осторожную критику перегибов политики официального Киева, как в части тотальной украинизации, так и в части запретов в области шоу-бизнеса.

Однако аккурат за несколько месяцев до начала нынешнего военного конфликта у Данилко как будто снесло крышу. Причем, эту метаморфозу не спишешь на «российское вторжение».

Так, ставшее своеобразным каминг-аутом явление Сердючки на новогоднем концерте с песней про «батька Бандеру» произошло задолго до того, как российские танки переехали украинские пограничные рвы.

Уже потом, во время СВО было множество заявлений и интервью с четкими антироссийскими посылами, выставляемая напоказ поддержка ВСУ и как венец всему – совсем свежее появление на благотворительном концерте с брошенной в аудиторию кричалкой «Путин, чтоб ты сдох!».

Именно повторение этой фразы, как уверяет Данилко-Сердючка, поможет украинцам «войти в историю». А еще так называется новая песня пустившейся во все тяжкие звезды сцены.

Таким образом украинский дискурс прошел свою эволюцию от фанатских матерных кричалок о Путине образца 2014 года, которые радостно подхватывали официальные лица, начиная от бывшего главы украинского МИД Дещицы, через матерное же пожелание русскому военному кораблю идти по известному адресу, растиражированное на Украине в почтовых марках, картинах современных художников и наружной социальной рекламе на билбордах, к пожеланиям уже смерти Путину.

Обыкновенное такое людоедство вроде фотографий российских военных на тортах от украинских кондитеров или креативных вечеринок с дегустацией «мяса москаля». И в полном соответствии с законами рынка – спрос на подобное рождает и соответствующее предложение.

Можно, конечно, оправдывать Данилко – мол, он не ведает, что творит и действует в состоянии аффекта. Некоторые сердобольные всепрощенцы в соцсетях так и пишут, ссылаясь на полуторагодичной давности интервью продюсера Данилко Юрия Никитина Дмитрию Гордону о якобы диагностированной у украинского певца онкологии.

Однако тот же Никитин позже открестился от своих слов, заявив, что его неправильно поняли, а проблемы со здоровьем Данилко вызваны гормональным сбоем. Во что охотно верится, с учетом того, что  47-летний труженик травести-жанра вот уже 30 лет кряду не приходя в сознание не выходит из образа хамовато-простодушной проводницы поезда.

Лучшим же ответом Данилко на его хамские эскапады стало бы напоминание известной украинской поговорки, согласно которой, пока толстый похудеет – худой сдохнет. Это я к тому, что есть такое подозрение, что концерты и корпоративы в России понадобятся украинскому шоумену гораздо раньше, чем умрет Путин.

И вот тогда сегодняшние пожелания бумерангом вернутся к говорящему. А заодно придет осознание того, что конъюнктура – конъюнктурой, но зачем же быть в этом классе первым учеником?

В своем юродстве с некрофильским душком Данилко не одинок.

В то самое время, когда он с киевской сцены надрывно желает Путину «сдохнуть», в Днепропетровске местные креативные ноунеймы предлагают желающим жертвовать на ВСУ, забивая отнюдь не символические гвозди «в крышку гроба Путина».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть