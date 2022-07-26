Пока толстый похудеет – худой сдохнет: зачем Верка Сердючка желает смерти Путину

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Новости Украины

Самоотлучение от российского зрителя плохо сказывается на украинских артистах, выстреливших себе в ногу после начала СВО. Запертые в узконациональном гетто, они, чтобы как-то подогреть интерес к себе со стороны резко уменьшившейся аудитории, вынуждены делать ставку на скандал, все дальше заходя за флажки и красные линии, отделяющие их от элементарных понятий совести, морали и хорошего вкуса.

Зеркалом этих процессов можно считать метаморфозы, происходящие в последнее время с общепризнанной звездой девяностых и нулевых, всенародно любимой по обе стороны российско-украинской границы Веркой Сердючкой, без песен которой еще недавно нельзя было представить себе ни одно застолье или свадьбу на одной шестой части суши.

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Попав после начала событий в Крыму и Донбассе между молотом и наковальней резко повздоривших между собой украинского и российского обществ, Сердючка, – она же – выступающий под этим сценическим псевдо артист Андрей Данилко, долгое время удерживалась на зыбкой грани, позволяя себе время от времени осторожную критику перегибов политики официального Киева, как в части тотальной украинизации, так и в части запретов в области шоу-бизнеса.

Однако аккурат за несколько месяцев до начала нынешнего военного конфликта у Данилко как будто снесло крышу. Причем, эту метаморфозу не спишешь на «российское вторжение».

Так, ставшее своеобразным каминг-аутом явление Сердючки на новогоднем концерте с песней про «батька Бандеру» произошло задолго до того, как российские танки переехали украинские пограничные рвы.

Уже потом, во время СВО было множество заявлений и интервью с четкими антироссийскими посылами, выставляемая напоказ поддержка ВСУ и как венец всему – совсем свежее появление на благотворительном концерте с брошенной в аудиторию кричалкой «Путин, чтоб ты сдох!».

Именно повторение этой фразы, как уверяет Данилко-Сердючка, поможет украинцам «войти в историю». А еще так называется новая песня пустившейся во все тяжкие звезды сцены.

Таким образом украинский дискурс прошел свою эволюцию от фанатских матерных кричалок о Путине образца 2014 года, которые радостно подхватывали официальные лица, начиная от бывшего главы украинского МИД Дещицы, через матерное же пожелание русскому военному кораблю идти по известному адресу, растиражированное на Украине в почтовых марках, картинах современных художников и наружной социальной рекламе на билбордах, к пожеланиям уже смерти Путину.

Обыкновенное такое людоедство вроде фотографий российских военных на тортах от украинских кондитеров или креативных вечеринок с дегустацией «мяса москаля». И в полном соответствии с законами рынка – спрос на подобное рождает и соответствующее предложение.

Можно, конечно, оправдывать Данилко – мол, он не ведает, что творит и действует в состоянии аффекта. Некоторые сердобольные всепрощенцы в соцсетях так и пишут, ссылаясь на полуторагодичной давности интервью продюсера Данилко Юрия Никитина Дмитрию Гордону о якобы диагностированной у украинского певца онкологии.

Однако тот же Никитин позже открестился от своих слов, заявив, что его неправильно поняли, а проблемы со здоровьем Данилко вызваны гормональным сбоем. Во что охотно верится, с учетом того, что 47-летний труженик травести-жанра вот уже 30 лет кряду не приходя в сознание не выходит из образа хамовато-простодушной проводницы поезда.

Лучшим же ответом Данилко на его хамские эскапады стало бы напоминание известной украинской поговорки, согласно которой, пока толстый похудеет – худой сдохнет. Это я к тому, что есть такое подозрение, что концерты и корпоративы в России понадобятся украинскому шоумену гораздо раньше, чем умрет Путин.

И вот тогда сегодняшние пожелания бумерангом вернутся к говорящему. А заодно придет осознание того, что конъюнктура – конъюнктурой, но зачем же быть в этом классе первым учеником?

В своем юродстве с некрофильским душком Данилко не одинок.

В то самое время, когда он с киевской сцены надрывно желает Путину «сдохнуть», в Днепропетровске местные креативные ноунеймы предлагают желающим жертвовать на ВСУ, забивая отнюдь не символические гвозди «в крышку гроба Путина».