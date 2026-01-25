Пока Трамп «господствует над миром» – в тылу у него зреет «потужная зрада»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока рыжее Трампло побеждает Венесуэлу, Иран и Кубу, сдерживает Россию с Китаем, присоединяет к США Канаду и Гренландию, а заодно гасит пачками конфликты на земном шарике, у него в тылу прямо сейчас разворачивается очередная вспышка насилия федералов против уличных активистов, вызвавшая новый всплеск гражданского неповиновения, особенно в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Вашингтоне и Портленде, где протестующие пытались штурмовать офисы ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля).

Новое резонансное убийство федералами гражданина США произошло в Миннеаполисе. Агентами ICE (по другим данным, это были федералы из другого ведомства) был застрелен некто Алекс Джеффри Претти, 37 лет. По заявлению трамповских «опричников», мужчина якобы был вооружен и напал на агентов при исполнении, вследствие чего против него и было применено оружие. Однако на многочисленных видео ничто не свидетельствует, что убитый Претти был вооружен и пытался угрожать оружием федералам. Скорее, складывается впечатление, что это очередное убийство по беспределу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По данным СМИ, убитый мужчина работал медбратом и не имел криминального прошлого. Это обстоятельство и вызвало новую волну гражданского сопротивления произволу властей. Главным объектом ненависти стал глава федералов Грег Бовино, координирующий действия ICE в Миннеаполисе.

Сочувствующие протестующим айтишники встроили Бовино в видеохронику Второй Мировой войны, умело поместив его среди гитлеровских карателей, вошедших в русскую деревню. А силовиков Трампа активно сравнивают с нацистскими «айнзатцкоммандо», занимавшихся массовыми расстрелами евреев.

В Миннеаполисе протестующие откликнулись на убийство земляка строительством импровизированных баррикад. Народ скандирует «FUCK ICE», повсюду видны плакаты «УБИВАТЬ НАЦИСТОВ». Судя по репортажам с мест, свои препоны и рогатки построили и местные трансгендеры.

Многие наблюдатели с сожалением отмечают, что одиозное движение BLM, яростно выпрыгивавшее из штанов в ходе протестов против убийства полицией бандита и наркомана Джорджа Флойда, на этот раз повело себя пассивно, считая, судя по всему, что жизни белых активистов не имеют значения.

Мэр Миннеаполиса выступил с обращением к президенту Трампу, призвав его показать себя настоящим лидером и убрать своих «опричников» из города – и тогда, мол, воцарится мир. В свою очередь власти утверждают, что погибший напал на федералов с оружием в руках и получил по заслугам. Трамп же, в присущей ему манере, взвалил всю вину на местные власти, утверждая что мэр Миннеаполиса и губернатор штата подстрекают «экстремистов» к неповиновению.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц уже заявил, что местными властями составляется «список доказательств для будущего судебного преследования агентов ICE».

Идти на уступки никто не собирается, гражданское сопротивление набирает обороты.

Между тем, ситуацией поспешили воспользоваться противники Трампа из лагеря демократов. Недавно принятый в Сенате консенсус по финансированию работы правительства стремительно катится псу под хвост, угрожая США новым шатдауном.

Демократы требуют от Белого дома прекращения финансирования Министерства внутренней безопасности, а также Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), угрожая в противном случае остановить работу федерального правительства.

Учитывая тот факт, что всего за год правления рейтинги Трампа резко упали, госдолг увеличился на рекордные два с лишним триллиона долларов, тогда как «победитель и миротворец» не намерен заниматься внутренними проблемами, легко упраздняя министерства образования и здравоохранения, раздавая ключевые должности корешам по гольфу и стриптиз-клубам, фрикам и шоуменам, – у демократов есть все шансы в конце года взять контроль над Конгрессом, серьёзно урезав разгул купца второй гильдии на должности президента. Поговаривают даже, что дело может закончиться уголовным преследованием разбушевавшегося нового феодала.

Тем временем, свою ответку Трампу в формате глумливого троллинга опубликовал на платформе X духовный лидер Ирана аятолла Хоменеи:

«Патриоты Миннеаполиса! ПРОТЕСТУЙТЕ! ЗАХВАТЫВАЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ! Запоминайте имена ваших убийц и притеснителей! Они за все заплатят! Я отменил все встречи с американской стороной до тех пор, пока эта бессмысленная бойня не прекратится! Помощь уже в пути! MAGA!»

В общем, как аукнется, так и откликнется. Как отреагирует на внутренние беспорядки Трамп, выражающий амбиции стать властелином мира, совершенно непонятно. В настоящее время он занят «зарабатыванием триллионов», обкладывая весь мир идиотскими пошлинами, крушением международного законодательства, Европы и «миропорядка основанного на правилах», не обращая внимания на прочие «мелочи» и привлекая внимание санитаров. Браться за голову и принимать таблетки от бешенства оранжевый дед явно не собирается.