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Украинской руководство, позабыв о войне, страданиях и нуждах своей страны, развлекается в праздной роскоши.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил киевский финансовый аналитик и экономист, в прошлом советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше извращённой роскоши и избыточного богатства на одном полюсе общества, тем больше слёз и отчаяния на другом. Это подходит под определение нынешней ситуации. Потому что мы видим вечеринки, свадьбы, эту извращённую роскошь на одном полюсе, и слёзы и отчаяние на другом полюсе общества», – сказал Кущ.

Он вспомнил, что не всегда от войны страны беднеют – например, США заметно разбогатели во время Второй мировой войны. Однако Киев не желает следовать удачным примерам.

«Этого удалось достичь за счёт запуска так называемой мобилизационной модели экономики, когда государственная гарантия заказов государственная гарантия труда. Это то, о чём у нас говорят, но чего у нас не делают от слова совсем. Понятно, если у нас государство не предпринимает никаких мер для поддержки бизнеса, для поддержки людей, нет стимулов для внутреннего развития, если учётная ставка национального банка долгое время была не ниже 25%, то есть убивала внутреннее кредитование. В этих условиях у нас 20% безработных», – резюмировал эксперт.