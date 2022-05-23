Пока украинцы не развернут оружие против Киева, их продолжат отправлять на убой

Новости Украины

Раз украинцы не хотят повернуть оружие против своей власти и сказать, что они не хотят воевать, то их будут дальше отправлять на фронт, чтобы они гибли или сдавались.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, миллион (украинцев – ред.) призвать можно. Другое дело, что вооружить можно, а обмундировать, накормить, создать из них боевые подразделения – уже нельзя. Но тысяч 200-300 призвать можно совершенно спокойно. Часть отправить на пополнение уже разгромленных бригад. Там же кто-то остался, вот пополнить их до штатной численности – и опять на фронт отправить. Из части можно новые бригады создать. Американцы и украинские власти стремятся всё подмести до блеска зеркального пол, всех вымести, кого можно, всех отправить на фронт пусть убивают как можно больше. Но сдаются медленно. Если им выдали оружие, то сказать, что они не вооружены, они уже не могут. Им выдали оружие всем, кто хотел и не хотел тоже», – отметил он.

«У них выбор, между отправиться на фронт и погибнуть – или сдаться, или повернуть оружие против собственной власти и сказать – мы не хотим воевать. Даже не говорить, что мы хотим в Россию, просто – не хотим воевать, мы хотим другую власть, которая не будет заставлять нас воевать. Они этого не делают, значит, этот вариант невозможен», – рассуждал Ищенко.