Пока украинская власть ворует, Россия отстраивается – Романенко

Вадим Москаленко.  
21.08.2023 23:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 163
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


В то время как Россия стремительно отстраивается и развивает свой ВПК, киевское руководство даже не пытается прекращать воровать и переводить экономику на военные рельсы.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как Россия стремительно отстраивается и развивает свой ВПК, киевское руководство даже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Народ давно впрягся, тянет эту лямку, отдал фронту кучу денег, и всё остальное. А власть, по сути, не сделала ничего серьёзного, с точки зрения переформатирования порядков, увеличения эффективности институтов власти, перевода экономики на военные рельсы – у нас ничего этого нет.

А у русских это всё идёт быстрее и быстрее. Они реально запустили производство беспилотников, с октября в Татарстане будут производиться «Шахеды», порядка шести тысяч в год. Это где-то пятьсот в месяц. И это будет идти по нарастающей», – отметил он.

«Что полтора года делала власть, чтобы экономика была переведена на военные рельсы, и страна вела себя так, будто находится в ситуации большой и сложной войны. Когда власть начнёт адаптивно действовать, слыша огромное недовольство, связанное с тупым воровством на спортивных площадках, озеленениях, барабанах и прочее. Это уже нашло своё отражение в падении рейтингов Зеленского и правящей партии», – возмутился Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть