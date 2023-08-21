Пока украинская власть ворует, Россия отстраивается – Романенко

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В то время как Россия стремительно отстраивается и развивает свой ВПК, киевское руководство даже не пытается прекращать воровать и переводить экономику на военные рельсы.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил разыскиваемый в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ давно впрягся, тянет эту лямку, отдал фронту кучу денег, и всё остальное. А власть, по сути, не сделала ничего серьёзного, с точки зрения переформатирования порядков, увеличения эффективности институтов власти, перевода экономики на военные рельсы – у нас ничего этого нет. А у русских это всё идёт быстрее и быстрее. Они реально запустили производство беспилотников, с октября в Татарстане будут производиться «Шахеды», порядка шести тысяч в год. Это где-то пятьсот в месяц. И это будет идти по нарастающей», – отметил он.

«Что полтора года делала власть, чтобы экономика была переведена на военные рельсы, и страна вела себя так, будто находится в ситуации большой и сложной войны. Когда власть начнёт адаптивно действовать, слыша огромное недовольство, связанное с тупым воровством на спортивных площадках, озеленениях, барабанах и прочее. Это уже нашло своё отражение в падении рейтингов Зеленского и правящей партии», – возмутился Романенко.