Курская операция ВСУ «законна», а право Украины на самооборону не заканчивается на ее собственной границе. Такое заявление уходящий со своего поста в сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

Столтенберг добавил, что руководство НАТО не было заранее проинформировано о планах Украины и не играло в них никакой роли. Ранее об этом говорили и другие западные политики.

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Глава НАТО при этом считает, что Украина подвергается риску из-за наступления ВСУ на территории России, но, по его словам, Киев сам должен решать, как вести свою военную кампанию.

«Президент Зеленский ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны для предотвращения дальнейших российских атак через границу. Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины, как защищать себя», – сказал Столтенберг.

Такие заявления звучат на фоне продолжающегося визита топ-чиновников украинского правительства и Банковой в Вашингтон, где, как сообщает Voice of America, министр обороны Украины Рустем Умеров уговаривает американского коллегу Ллойда Остина дать Украине разрешение использовать дальнобойное западное вооружение по военным объектам на территории России.

Этот визит не остался незамеченным в американских СМИ, главной темой которых являются президентские выборы в США. CNN публикует мнение военного аналитика Седрика Лейтона, полковника ВВС США в отставке.

По его словам.если Украина по итогам нынешнего визита делегации в Вашингтон все же получит возможность атаковать некоторые или все российские цели, которые она хочет, то это позволит рассматривать несколько вариантов развития ситуации.

«Есть определенные районы с аэродромами, которые россияне используют как базы, расположенные в сотне миль от Украины, чтобы иметь возможность запускать ракеты по ее территории. Так что если украинцы смогут поразить базу, с которой взлетают эти самолеты, или даже сами самолеты, крайне маловероятно, но все же технически возможно, и зависит от используемых при атаке вооружений, это может в какой-то мере изменить ситуацию для украинцев. Опасения Соединенных Штатов пока заключаются в том, что разрешение приведет к эскалации напряженности».

На вопрос ведущего о том, какой в этом случае будет реакция Путина и какой сценарий может быть худшим, Лейтон заявил о теоретической возможности ядерного удара со стороны России.

«Наихудшим сценарием будет то, что пути применят ядерное оружие или сделают что-то подобное, ну, например, применят тактическую ядерную бомбу, которая изменит разложение сил и потенциально заставит НАТО и Соединенные Штаты вмешаться в эту войну. Это был бы совершенно самый плохой сценарий. Я не думаю, что это произойдет, но такая вероятность существует» .

Лейтон ьакже рассуждает о возможной стратегии украинского командования, в случае предоставления согласования Соединенными Штатами на использование западного дальнобойного оружия:

«Я думаю, что, скорее всего, украинцы в конце концов используют очень ограниченные удары по определенным аэродромам, определенным топливным составам и другим объектам, таким как штабы и узлы связи. Я ожидаю, что они нанесут удары именно по этим целям. Если они не ударят по ним, то им будет гораздо сложнее одержать победу. Особенно на востоке и, конечно, в их курской операции на российской территории», – говорит он.

Отдельно аналитик рассматривает вторжение ВСУ на Курщину.

«Вторжение в Курскую область – очень интересный урок пиар-аспекта войны. И причина, по которой я так говорю, заключается в том, что да, есть военная составляющая, которая очень важна и без нее не обойтись. Но и пиар-акция очень важна. Это позволило Украине получить заголовки в газетах. Это также дало Украине определенный оперативный успех, которого в противном случае у нее не было бы. И этот успех очень важен для Украины, чтобы получить рычаги влияния на потенциальные будущие мирные переговоры или переговоры о прекращении огня»., – резюмирует американский военный аналитик.