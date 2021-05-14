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14.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Культура, Политика, Россия, Украина
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Пока в Киеве ноют про «оккупацию», в Крыму проходят международные фестивали

Новости УкраиныУкраинский закон о свободной экономической зоне в Крыму создаёт «эмоциональный подтекст» о безнаказанности за...

Украинский закон о свободной экономической зоне в Крыму создаёт «эмоциональный подтекст» о безнаказанности за проведение на полуострове публичных мероприятий и участие в них.

Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное. Крым» заявил экс-сотрудник «министерства временно оккупированных территорий» Украины, руководивший разработкой персональных санкций против иностранцев, русофоб Сергей Мокренюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим, какие могут быть решения, то я, например, приветствую такую активность депутатов, которые обратились в СБУ с тем, чтобы была соответствующая правовая оценка деятельности этого «Басты», или как там его зовут. Всё правильно, но это такой один маленький шаг, лягушачий прыжок.
Я бы хотел увидеть от них законопроект о том, что является преступлением, что такие действия являются преступлением. Я хотел бы увидеть законопроект внесения изменений в закон о санкциях, что организация публичных мероприятий, участие в них в Крыму являются действиями, которые запрещены украинским законодательством.

Я хотел бы видеть, как отменили закон о свободной экономической зоне Крым, который так или иначе создаёт какой-то эмоциональный подтекст для проведения разных акций, в частности, российскими певцами», – заявил русофоб.

«Вот, мы сейчас с вами говорим, а три дня назад там состоялся так называемый международный фестиваль «Дорога на Ялту». И хочу обратить внимание, что в гала-концерте принимали участие певцы более чем из десятка стран», – пожаловался Мокренюк.

«Таким образом, его и признали международным, – констатировал телеведущий.


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