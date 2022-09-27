«Пока война «где-то там», и воюют добровольцы, населению наплевать» – Ищенко

Новости Украины

Совершенно логично специфическое отношение многих россиян к частичной мобилизации, поскольку освободительные войны где-то на Украине или в Афганистане непривлекательны для населения, в отличие от ситуации, когда боевые действия идут уже на территории страны.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос о том, как же нужно освещать мобилизацию, Ищенко ответил, что она и так нормально освещается.

«А никак не доносить. Её правильно совершенно доносят. Просто населению всегда наплевать на освободительные походы и на спасение населения каких-то там отдалённых территорий. Население начинает воевать, и война становится Отечественной, когда оно видит немецкие танки под Москвой или под Смоленском. Когда идёт какая-то война где-то там, на Украине, в Афганистане, где угодно, и я об этом говорил давно, что, когда будет мобилизация, мы увидим немного другой подход населения к боевым действиям. Потому что, пока воюют добровольцы, населению всё равно. Ты захотел, ты пошёл воевать, ты там деньги зарабатывать. Значит, как только туда пошлют мобилизованных, с тем же успехом можно посылать и призывников. Просто считаются, что мобилизованные лучше обучены. Что они прошли военную службу и их нужно немного потренировать, и они будут воевать. Но когда посылают мобилизованных, это уже не добровольная, это уже принудительная. Это не те люди, которые хотели воевать, это люди, которым сказали, что будете воевать. И здесь вполне нормальная реакция населения», – сказал Ищенко.