Пока вооружают бесплатно – посол Украины в США оправдалась за отсутствие ленд-лиза

17.11.2022  21:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Пока Конгресс готов выделять военную помощь Украине бесплатно, Киев будет довольствоваться тем, что дают, и не настаивать на ленд-лизе.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила посол Украины в США Оксана Макарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Конгресс готов выделять военную помощь Украине бесплатно, Киев будет довольствоваться тем, что дают,...

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«Ленд-лиз – это один из инструментов, каким образом мы можем получать помощь по безопасности. На сегодняшний момент мы её получаем бесплатно. Мы получаем грантово, по трём программам – оборудование и помощь по безопасности. Когда не будет денег, которые выделяет Конгресс, чтобы получать бесплатно, мы это же оборудование сможем получать по ленд-лизу. Именно такую возможность предоставляет ленд-лиз», – утверждала она.

«Однако – зачем нам сегодня брать ленд-лиз, то есть в лизинг или в аренду, платить за это деньги, если наш стратегический партнёр сейчас передаёт нам эту помощь бесплатно? Ленд-лиз – это опция получать помощь по безопасности через другие инструменты – аренду или лизинговые инструменты», – оправдывалась Макарова.

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