Пока все отвлечены на Харьков, Россия мощно атакует на других направлениях – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
21.05.2024 17:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия атакует не только в Харьковской области, где боевые действия привлекают все больше внимания СМИ и наблюдателей. При этом, еще более интенсивные боевые действия продолжаются на всей линии фронта, особенно в районе Часов Яра.

Об этом в эфире интернет-канала Politekа заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия атакует не только в Харьковской области, где боевые действия привлекают все больше...

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«Надо помнить, что более интенсивного характера бои идут на восточном фронте – там против Часов Яра за прошедшие сутки были до 20-ти штурмов, колонны были задействованы, бронетехнику они подтянули, 20 единиц принимали участие в том, чтобы пробить Часов Яр», – сказал он.

«Это направление – Покровское, Кураховское – остаются в силе, и там бои идут еще более интенсивные, чем на Харьковском направлении. Просто, это новое, и уделяется масс-медиа больше внимания, а на самом деле, по тяжести боев там ситуация еще более сложная», – заключил Романенко.

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