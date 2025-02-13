Пока всё зыбко: Шагом к разрядке станет только личная встреча Путина и Трампа

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Трамп позвонил Путину только для того, чтобы продемонстрировать избирателям и партнёрам, что выполняет данные обещания.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил блогер Вадим Трухачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За переговорами Путина и Трампа пока нет ничего, кроме дипломатической шелухи. Я имею в виду сам факт разговора, причём главным образом с американской стороны. Трампу надо показать избирателю, что он что-то делает. Кроме того, ему нужно показать коллегам в ЕС, Канаде, Британии, что он что-то делает, и что он всё равно позвонит Путину, как бы им это ни нравилось. Вот, он своё обещание исполнил. Существует огромный мусорный полигон под названием российско-американские отношения. Туда впервые за три года заехал один мусоровоз, что-то оттуда вывез. Но остальная часть полигона продолжает источать неприятные запахи. Сам факт звонка важен, но смыслового наполнения за ним пока нет», – отметил Трухачёв.

Он почеркнул, что реально важным шагом к разрядке может быть только личная встреча, по итогам которой будет принято некое важное решение.