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Жена президента Сербии Александра Вучича – Тамара Вучич, в очередной раз стала участницей так называемого «Саммита первых леди и джентльменов», который проходит в Киеве уже в четвертый раз.

Компанию супруге президента составил глава МИД Сербии Марко Джурич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тамара Вучич приняла участие в четвертом киевском «Саммите первых леди и джентльменов», который в этом году носил название: «Сохранение детства: обеспечение безопасного будущего».

Стоит отметить, что эта леди-джентльменская сходка является своего рода «культурно-гендерной» составной частью русофобской «крымской платформы». То есть все эти леди и джентльмены получают официальные приглашения именно на антироссийский саммит, а уже потом подразумевается их участие в культурно-политической программе. Таким образом, Вучич отправил жену именно на «крымскую платформу», шепнув ей, видимо, чтобы особо на ней не светилась.

«Мое детство в прекрасной Западной Сербии было беззаботным и наполненным играми. Сегодня я мать семилетнего мальчика Вукана, и мы с ним сталкиваемся со многими проблемами, которые ставит перед нами мир, в котором мы живем. Моя главная задача – чтобы его детство также было беззаботным, и чтобы он чувствовал себя в безопасности. Именно поэтому я считаю, что тема саммита этого года имеет максимально важное значение», – сказала супруга сербского президента, выступая на саммите.

По словам Вучич, на данный момент в Сербии реализовано 44 программы, ориентированные на воспитание детей.

Она также рассказала о передовых программах и практиках, реализуемых Республикой Сербия, и, в частности, выделила программу CST (Care Giver Skill Training Program), которая дала ощутимые результаты в работе с детьми с аутизмом.

Что характерно, в этом году «Саммит первых леди и джентльменов» получился не богат на, собственно, первых леди и джентльменов – жен и мужей глав различных государств. Так, компанию Тамаре Вучич составили «первые леди» Литвы, Белиза и Гватемалы, а также вездесущая Елена Зеленская, которая по умолчанию считается хозяйкой пропагандистского мероприятия.

В качестве свадебного генерала на междусобойчик был приглашен престарелый американский актёр Майкл Дуглас вместе с сыном. Как сообщили официозные СМИ Сербии, оскароносец в разговоре с Тамарой Вучич проявил интерес к Сербии, а его сын выразил желание посетить Белград в ближайшем будущем.