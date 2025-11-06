Пока Вучич стелится перед Западом и Украиной, протесты в Сербии лишь нарастают

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация в столице Сербии продолжает накаляться, и если раньше протестующие регулярно собирались на акции по призывам в соцсетях, а затем расходились, то теперь они разбили свой стационарный лагерь неподалеку от здания парламента.

Опасность состоит ситуации не только в том, что сербский майдан стал стационарным, но и в том, что он расположился напротив антимайдана, прозванного «Чацилендом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Центральной фигурой, в этот раз объединившей протестующих, стала мать одного из погибших в ходе обрушения 1 ноября 2024 года бетонного козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде (эта трагедия и стала поводом для начала новой волны протестов в Сербии).

Диана Хрка в годовщину трагедии объявила голодовку и намерена продолжать её, пока не будут наказаны виновные.

«Президент обратился ко мне через СМИ, за которыми я не слежу, с просьбой прекратить голодовку. Почему он не пришёл ко мне и не сказал мне это лично!?» – заявила женщина, уверяя в своей аполитичности.

Вне зависимости искренен ли порыв этой женщины, или же стратегически продуман либо ей самой, либо теми, кто используют её, вокруг уже формируется ядро протеста.

Что интересно, помимо Дианы голодует у здания сербского парламента и активист правящей Сербской Прогрессивной партии Углеша Мрдич, который так протестует против затягивания судебного процесса по нови-садской трагедии, и это превращает всё происходящее в фарс.

Рассмотрение крайне резонансного дела идёт своим чередом, и Верховный суд Белграда подтвердил обвинительное заключение против менеджера компании «Инфраструктура железнице Србиje» и двух членов технической комиссии, в своё время принявших задние вокзала.

Всё это не мешает обеим сторонам накалять страсти. Так, собравшиеся возле Дианы Хрки оскорбляли действующую власть и первых людей государства отборными ругательствами, среди который «Вучич – шиптар!» (албанец – ред.) было самым мягким.

В то же время лоялисты из «Чациленда» завели на полную мощь песню «Искала мать сына», что было расценено, как глумление над чувствами голодающей женщины.

О поддержке Дианы Хрки уже заявили родители погибших в ходе колумбайна, произошедшего в 2023 году в белградской школе имени Владислава Рибникара, которые почему-то в действиях психопата-убийцы винят действующую власть.

При этом правящая Сербская Прогрессивная партия на фоне происходящих довольно угрожающих событий решила провести акцию в поддержку Александра Вучича, на которую аж пешком пришли лоялисты из Косово – им была устроена радужная встреча с песнями и уличным застольем. Но это только разозлило протестующих.

Создаётся ощущение, что противостоящие друг другу силы в Сербии не желают слышать друг друга, что может привести к гражданскому конфликту уже в более жесткой форме.