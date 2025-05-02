Пока вы спали, Трамп успел выиграть и Первую и Вторую мировые войны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В очередной публикации в принадлежащей ему соцсети Truth Social Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября – в Первой мировой.

«Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Поэтому я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День победы в Первой» – заявил он, объясняя мотивы своего решения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Трампа, именно США якобы одержали победу в обеих войнах.

«Никто даже не был близок к нам по уровню силы, храбрости или военной доблести, но мы никогда ничего не празднуем. Это потому, что у нас больше нет лидеров, знающих, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы», – добавил Трамп.

Несмотря на хвастлвый тон заявления и сомнительную фактологию насчет реального масштаба вклада и участия США в обеих мировых войнах, Штаты действительно стали одним из главных бенефицаров их завершения, резко усилив свое политическое, экономическое и военное влияние в мире.

Судя по этим заявлениям, не такой уж фантастикой выглядят недавние вбросы в российских СМИ, ожидающих присутствия высоких представителей США в Москве на параде в честь российского дня Победы – 9 мая.

Поскольку предусмотрительный Трамп дипломатично развел обе победы – ничто не мешает ему отпраздновать сначала американскую, а потом советскую (российскую) и гордо при этом говорить внутри США своим сторонникам, что «мы-то победили на день раньше!»