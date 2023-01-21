«Пока Запад созреет, поход ВСУ на Крым может закончиться, не начавшись», – украинский эксперт

Американцы рассматривают вариант обеспечения атаки ВСУ на Крым, однако из-за бюрократических проволочек и неторопливости Запада русские могут ударить первыми.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В New York Times вышла новая статья о том, что, по их источникам, в администрации Байдена рассматривают обеспечение наступления Украины на Крым.

Но проблема для нас, что рассматривают и принимают решение, и потом поставят – это сколько времени! Только по трёхмиллиардному очень большому пакету помощи США, оглашённому в начале января, мы знаем, что это будет поставлено через два месяца.

То же самое, как и французские машины со 105-мм пушкой будут поставлены через два месяца, и это уже почти март. И опять мы столкнёмся с ситуацией, когда всё будет делаться на ходу, даже, может быть, уже в условиях наступления России.

Поэтому важнейший вопрос – это успеть свой ресурс подготовить раньше, чем это будет сделано там», – сказал киевский эксперт.