«Пока Запад созреет, поход ВСУ на Крым может закончиться, не начавшись», – украинский эксперт
Американцы рассматривают вариант обеспечения атаки ВСУ на Крым, однако из-за бюрократических проволочек и неторопливости Запада русские могут ударить первыми.
Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«В New York Times вышла новая статья о том, что, по их источникам, в администрации Байдена рассматривают обеспечение наступления Украины на Крым.
Но проблема для нас, что рассматривают и принимают решение, и потом поставят – это сколько времени! Только по трёхмиллиардному очень большому пакету помощи США, оглашённому в начале января, мы знаем, что это будет поставлено через два месяца.
То же самое, как и французские машины со 105-мм пушкой будут поставлены через два месяца, и это уже почти март. И опять мы столкнёмся с ситуацией, когда всё будет делаться на ходу, даже, может быть, уже в условиях наступления России.
Поэтому важнейший вопрос – это успеть свой ресурс подготовить раньше, чем это будет сделано там», – сказал киевский эксперт.
По его словам, беда в том, что Украина никак не может повлиять на данные процессы.
«Такая вот ситуация, и получается, что мы заложники не только этих решений, но и самой системы передачи, потому что нужно ещё обучить личный состав расчётов, нужно передать, и это всё будет не так просто», – пожаловался Бадрак.
Валентин Бадрак родился в 1968 году в г. Черкассы. Окончил Рязанское воздушно-десантное училище (1989) и Киевский государственный лингвистический университет (1996). Был слушателем Школы управления им. Дж.Кеннеди Гарвардского университета (2000).
С 1999 года – директор неправительственного аналитического «Центра исследований армии, конверсии и разоружения».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.