«Пока Запад созреет, поход ВСУ на Крым может закончиться, не начавшись», – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
21.01.2023 00:24
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


Американцы рассматривают вариант обеспечения атаки ВСУ на Крым, однако из-за бюрократических проволочек и неторопливости Запада русские могут ударить первыми.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы рассматривают вариант обеспечения атаки ВСУ на Крым, однако из-за бюрократических проволочек и неторопливости...

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«В New York Times вышла новая статья о том, что, по их источникам, в администрации Байдена рассматривают обеспечение наступления Украины на Крым.

Но проблема для нас, что рассматривают и принимают решение, и потом поставят – это сколько времени! Только по трёхмиллиардному очень большому пакету помощи США, оглашённому в начале января, мы знаем, что это будет поставлено через два месяца.

То же самое, как и французские машины со 105-мм пушкой будут поставлены через два месяца, и это уже почти март. И опять мы столкнёмся с ситуацией, когда всё будет делаться на ходу, даже, может быть, уже в условиях наступления России.

Поэтому важнейший вопрос – это успеть свой ресурс подготовить раньше, чем это будет сделано там», – сказал киевский эксперт.

По его словам, беда в том, что Украина никак не может повлиять на данные процессы.

«Такая вот ситуация, и получается, что мы заложники не только этих решений, но и самой системы передачи, потому что нужно ещё обучить личный состав расчётов, нужно передать, и это всё будет не так просто», – пожаловался Бадрак.

Валентин Бадрак родился в 1968 году в г. Черкассы. Окончил Рязанское воздушно-десантное училище (1989) и Киевский государственный лингвистический университет (1996). Был слушателем Школы управления им. Дж.Кеннеди Гарвардского университета (2000).

С 1999 года – директор неправительственного аналитического «Центра исследований армии, конверсии и разоружения».

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