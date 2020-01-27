Пока Зеленский будет «скорбеть» в Освенциме, на Украине с почестями похоронят гитлеровца из СС

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В Ивано-Франковске не дожил до 100 лет участник нацистской дивизии СС «Галичина», почетный житель города Михаил Мулык.

О его смерти в своем блоге сообщил мэр города, член националистической партии «Свобода» Руслан Марцинкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мулыку было 99 лет, в 1943-м году он воевал в составе сформированной гитлеровцами из числа жителей Западной Украины дивизии СС «Галичина» на должности командира батальона. Попал в плен Советской Армии и отбывал наказание в ссылке в Республике Коми.

«Умер Михаил Мулык! Председатель краевого братства дивизионников «Галичина», почетный гражданин города Ивано-Франковска! Вечная память!» – написал Марцинкив.

Мулыка похоронят 28 января с почестями.

Свое возмущение решил выразить ориентирующийся на Игоря Коломойского депутат Верховной рады Максы Бужанский (у которого обычно возмущения расходятся с делами, как было в случае голосования за ликвидацию русских школ).

«Ровно в тот же день, когда президент Украины выступает перед выжившими узниками Освенцима в Польше, мэр Ивано-Франковска провожает в последний путь почетного гражданина города, ветерана дивизии СС «Галичина», – отметил Бужанский.

Не, друзья, так не получится. Или узники концлагерей, или заслуженные эсэсовцы, одно из двух, вместе никак. Пора определяться», – написал Бужанский в своем блоге.