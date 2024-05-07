Пока Зеленский остаётся президентом, никаких переговоров не будет – Арестович
Объявление в розыск высшего военно-политического руководства Украинцы означает, что Москва не будет вести переговоров с действующей украинской властью.
Об этом в интервью Николаю Фельману заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, разыскиваемый органами РФ по двум уголовным делам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россияне объявили в розыск половину нашего высшего военно-политического руководства. Боже мой, Климкин пострадал, Порошенко, и прочие. Для чего это? Они дезавуируют первые два «Минска», которые, в том числе, при Климкине подписаны, и Порошенко.
И показывают, что не будут подписывать никакое соглашение, и никаких переговоров с этой властью не будет. Это очень четкий сигнал. Соответственно, наша сторона дает мысль, что с ними тоже не будем переговариваться», – сказал Арестович.
«Возможности переговоров обрезаны при сохранении Путина в кресле президента России и Зеленского в кресле президента Украины. Вот, стороны обменялись сигналами», – добавил он.
Спасибо!
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