Пока Зеленский раскачивается, Гордон уже приговорил всех российских артистов

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев продолжит свою русофобскую политику и не будет пускать к себе российских артистов до тех пор, пока РФ не отдаст Украине Крым.

Об этом на своём YouTube-канале заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Улучшение отношений между Россией и Украиной без возврата Крыма исключено. Если кто-то в России надеется, что можно вернуть Крым и получить хорошие отношения с Россией – даже не надейтесь.

Мне нравятся некоторые мои московские друзья, которые говорят: «А что случилось, мы ведь так дружили с Украиной, что произошло, чего нас так не любят, чего нас не пускают на Украину?». Особенно артисты любят так говорить. Я им отвечаю: «Ваша страна пришла на территорию моей страны, отняла часть территории, убила много людей, и продолжает там находиться. А вас не пускают, потому что вы или письма подписывали против Украины, или высказывались, или неправильно приезжали в Крым.

Они спрашивают: «А что такое неправильно? Мы прилетели со стороны Москвы». Прилетая на украинскую территорию со стороны России, нужно пройти украинскую таможню. А Крым – это украинская территория. Вы украинскую границу прошли? Они отвечают: «Ну, Крым – это же Россия». Вот поэтому вас и не пускают на Украину, всё очень просто», – отметил он.

Также Дмитрий Гордон подчеркнул, что ненавидит всех, кто считает, что Россия должна быть великой державой.

«У меня нет никакого антагонизма по отношению к россиянам, к простым людям. Я люблю русский язык, культуру, многих россиян. Я не люблю тех, кто считает, что Россия по-прежнему должна быть империей. Я не люблю тех, кто пришёл на мою родину для того, чтобы отнять территорию – Крым и Донбасс, и развязать циничную войну. У нас погибло более 1 тысяч человек от рук россиян – которые пришли нас убивать, ослабленных, когда мы избавились от Януковича, который позорно сбежал», – добавил пропагандист.