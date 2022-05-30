«Покайтесь!» – молдаванам объяснили, как выбраться из нищеты и безнадёги

Молдова обретет подлинную независимость, когда поставит в центре своей столицы памятник Леониду Брежневу.

Об этом в эфире «Общественной службы новостей» заявил политолог Сергей Марков , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Молдавия станет действительно независимой, первое, что она сделает, поставит в центре Кишинева памятник главному, кто обеспечил ее процветание. Это Леонид Ильич Брежнев. Именно он полюбил Молдавию, а когда стал генсеком, стал относиться к ней как к любимому внуку. Он огромные ресурсы СССР направил туда.

Я хотел бы сказать молдаванам: в истории неблагодарные люди всегда получают обломы. Вы должны быть благодарны главному благодетелю Молдавии. Страну вообще можно назвать Молдавия имени Брежнева. Когда вы поставите ему памятник в центре Кишинева, у вас появится наконец шанс хорошо жить. А пока у вас этого нет, вы отторгаете хорошую жизнь», – заключил Марков.