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За совершенные вооруженными формированиями киевского режима злодеяния наступит и уже наступает ответственность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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У него нет ни малейших сомнений в том, что киевскому режиму придется отвечать за развязанную бойню.

«Это вопрос времени и цены. Но эти политические лидеры, исполнители приказаний, начальники исполнителей — они все сядут на скамью подсудимых, если доживут. Потому что априори наша миссия в данном случае справедливая и понятная», – сказал Мирошник.

Он считает, что такая позиция получит поддержку в мире.

«Есть мировое большинство, и всё больше и больше государств, которые не готовы мириться с гегемонией и мироустройством, где первое правило: гегемон всегда прав. И мы не наивные люди и прекрасно понимаем, что доказать заказчику преступлений, тем, кто оплачивает это кровопролитие, что они неправы, невозможно», – признает дипломат.

По его словам, по итогам выполнения СВО обязательно будет целая серия судов.

«Они сейчас начинаются, они сейчас идут. У нас есть базис — это Уголовный кодекс РФ. Нам необходим еще некий международный сегмент. Сейчас у нас стоит вопрос о фиксации преступлений, желательно в присутствии международного сообщества, а дальше — надо вести уже судебный процесс. Будет он называться трибуналом или как-то иначе — это уже политическое решение, которое непременно будет принято», – говорит посол по особым поручениям МИД РФ.

Он добавил, что Следственный комитет ведет «просто фантастическую работу».

«По моим данным, сейчас уже заведено более 4 тыс. уголовных дел. Например, один из боевиков рассказал, что расстрелял автобус с беженцами, потому что ему показалось, что они хорошо относятся к России. Еще одно дело — украинский военный остановил людей в Мариуполе возле завода Ильича, потому что они говорили по-русски, после чего расстрелял их. Был и такой, который признался, что застрелил мужчину, не позволявшего ему изнасиловать его жену», – поделился фактами преступлений украинских военных Мирошник. Это жуткая правда, которая изложена и зафиксирована в документах, они подготовлены и собраны Следственным комитетом. За эти вещи они обязательно понесут свое наказание.