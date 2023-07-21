Показания скандального военкома Одессы. Почему одни умирают, а другие пляшут…

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Многие наверняка видели в соцсетях кадры, на которых одесские мажоры весело отплясывают в ночных клубах, ведя себя в лучших традициях рекламы «Ноу Martini, ноу пати».

И это несмотря на комендантский час и сухой закон после десяти вечера. И все это под фейерверки… правда, от ПВО.

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А по другую сторону — «Дикая охота короля Стаха» в виде могилизации в промышленных масштабах. Облавы, признание годными к службе инвалидов, слабовидящих и слабослышащих, выгребание из университетов и медучреждений лучших кадров прямо с рабочих мест и т. п.

Что говорить, если самой востребованной темой в местных телеграм-каналах является перечисление точек базирования и перемещения ВСУшников с повестками, чтобы люди обходили их десятой дорогой…

И как же объяснить сей контраст?

Ответ нашелся. Скандальный главный военком Одессы Евгений Борисов, как раз и отвечавший за подобное положение дел, заработавший миллионы на могилизации бедных и выдаче «белых билетов» богатым, а затем переписавший свое имущество в виде элитной недвижимости в Испании и автопарка на жену, мать и тещу, наконец-то заговорил. То есть якобы стал сотрудничать со следствием. Если еще точнее — «лепить горбатого».

Как рассказал глава украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, «только один объект, купленный в Испании на маму этого человека, стоит 3 млн. 700 тысяч евро.

Его приобрели 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелом со стороны РФ. И таких объектов еще несколько. Стоимость от полмиллиона евро».

Однако обогащение на «белых билетах» Борисов упорно отрицает. По его словам, миллионы он брал в долг «у разных предпринимателей». Один из них, по информации НАЗК, совладелец клуба «Ибица», расположенного в небезызвестной Аркадии. «Ибица» — почитаемый у мажоров и сельских буржуинов клуб, в который, к слову, отправляются участники «Квартета И» в комедии «О чем говорят мужчины». И кадры из которого, в том числе, с пиром во время чумы и попадают в Сеть.

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Ларчик, оказывается, просто открывался — по словам зарвавшегося военкома, совладелец клуба одолжил ему… миллион долларов, еще по миллиону дали хозяева иных подобных заведений (хотя, по данным главы НАЗК, «налоговая не подтверждает наличие таких свободных средств у перечисленных Борисовым лиц» — ну, еще бы!).

Дело в том, что пляжный клубный бизнес крупно пострадал после введения военного положения — о ресторанах на берегу моря и ночных гульбищах пришлось забыть… Но только тем, кто не «одалживал» Борисову деньги.

Он же, в свою очередь, обеспечивал владельцам и посетителям полное освобождение от повесточного гнета и налетов своих камуфляжных бандитов — другое ж дело близоруких скрипачей из консерваторий хватать и единственных сыновей, вчерашних школьников, у матерей забирать. Если ты не владеешь клубом и не тусуешь в нем — ты мясо.

Вот что считают в антикоррупционном бюро по поводу такой «благотворительности»:

«Соглашения о займах, которые были предоставлены нам в качестве подтверждения наличия средств, подписаны людьми, которых в момент подписания не было в Одессе».

И хоть потерявший берега военком и продолжает «лепить горбатого» (кстати, он находится на свободе, а не в заключении), Новиков отметил:

«В ходе проверки деятельности бывшего военного комиссара обнаружились факты, позволяющие сделать выводы о существовании налаженных каналов по незаконному выезду военнообязанных за границу».

Напомню, что паскудства одесского военкома неоднократно описывались в СМИ, как в российских, так и украинских, на протяжении полутора лет, однако должности он лишился только месяц назад. И то, когда Зеленский (весь такой внезапный) поручил главкому Залужному разобраться с ситуацией.

Кроме того, напомню, что сын Борисова работает в одесском управлении СБУ, имеет звание капитана и руководит подразделением защиты национальной государственности.

Да, а еще именно Борисов придумал, чтобы его подчиненные охотились за мясом из машины «скорой помощи». Слава Украине!