«Показатели хорошие, но останавливаться нам нельзя» – Путин

Владимир Гладков.  
31.01.2024 21:45
  (Мск) , Москва
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Демография, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Экономика


Несмотря на вооружённый конфликт, западные санкции и прочие трудности, продолжительность жизни россиян растёт, а количество бедных – сокращается.

Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на вооружённый конфликт, западные санкции и прочие трудности, продолжительность жизни россиян растёт, а...

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«Есть вещи, которые являются такими обобщёнными показателями того, что государство делает, и какие показатели получает. Всё-таки, у нас средняя продолжительность жизни выросла. А это главный показатель.

И количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось. Это тоже хороший показатель. Но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше», – сказал Путин.

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