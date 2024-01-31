«Показатели хорошие, но останавливаться нам нельзя» – Путин

Несмотря на вооружённый конфликт, западные санкции и прочие трудности, продолжительность жизни россиян растёт, а количество бедных – сокращается.

Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вещи, которые являются такими обобщёнными показателями того, что государство делает, и какие показатели получает. Всё-таки, у нас средняя продолжительность жизни выросла. А это главный показатель.

И количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось. Это тоже хороший показатель. Но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше», – сказал Путин.