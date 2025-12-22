Показательные ядерные испытания помогут утихомирить Запад – Клинцевич
России пора провести ограниченные ядерные испытания, чтобы поумерить воинственный пыл западных стран.
Об этом в эфире «Центрального канала» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У США и Британии есть теория, согласно которой неважно, как идет эскалация – ты всегда должен быть на ступень выше противника. Вот ты условно стоишь над ней, ты сэскалировал, противник подтянулся на нее, ты потом наверх поднялся.
Но мы видим, что мы каждый раз догоняющие в том или ином вопросе. И встает вопрос – может, нам через ступень перейти, и сразу провести демонстрационный ядерный взрыв. Это будет как выстрел в воздух. И как бы миру сказать: не, ребята, это не просто так, это реально серьезно.
Да, мы нарушили договор о непроведении ядерных учений, но ничего страшного, одним больше–одним меньше», – сказал Клинцевич.
Однако экс-спецназовец Александр Арутюнов, известный как Razvedos, возразил, что целей для ядерного удара на Украине нет, потому что против рассредоточенных войск оно неэффективно.
«В таком случае во многом потеряет свою сакральную ценность, которая на него возлагается. Применение тактического ядерного оружия в рамках каких-то ограниченных операций будет большой ошибкой, потому что по факту окажется: ничего особо страшного не будет.
Смысл его в том, что оно наносится по какой-то цели. Образно говоря, если мы нанесем по киевской дамбе, что Киев утонет, вот это еще какой-то будет иметь смысл.
А просто любой удар по какому-нибудь оборонительному рубежу абсолютно бессмысленный», – сказал Арутюнов, видимо перепутав испытание с реальным применением.
