«Покажем, что происходит на самом деле» – американский журналист побывал в Шебекино

Владимир Гладков .  
08.06.2023 21:27
  (Мск) , Москва
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Белгород, Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина


Независимый американский военкор Патрик Ланкастер побывал в Шебекино и сделал репортаж о ежедневных обстрелах.

Видеосюжет американский журналист опубликовал в своём блоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Независимый американский военкор Патрик Ланкастер побывал в Шебекино и сделал репортаж о ежедневных обстрелах....

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«Мы были здесь в прошлом году и показывали начало атак на город. Мы снова здесь, чтобы показать вам, что происходит на самом деле, так как за последние недели и месяц нападения сильно участились. Здесь проживало 40 тыс. человек. Теперь, как сообщается, здесь почти никого не осталось», – сказал Ланкастер.

Он пообщался с жителями приграничного посёлка, которые рассказали, что обстрелы ведутся из украинского села Волчанск неподалёку.

«Происходят каждый день обстрелы. В районе более пятисот снарядов каждый день. Сгорело много многоэтажек, магазинов, предприятий. Это всё летит с Волчанска Харьковской области. Мы – приграничные посёлки, до 2014 года дружили, у нас там родственники, и мы прекрасно знаем, откуда это всё [летит]» – жаловались горожане заморскому гостю.

Также иностранец снял разрушенные дома, магазины, попавшую под обстрел школу, сгоревшие автомобили. Журналист отметил, что ближе к центру города людей на улицах почти нет – почти все покинули опасный регион.

«Это город Шебекино. В понедельник сидим, как начали грахать. У меня сестра уехала. Ну можно уехать, но я думаю, что пережду… Выхожу на балкон, смотрю, что-то горит. Я пожарников вызвал. Приехали, затушили», – рассказал журналисту местный житель.

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