«Покажем ему настоящую войну» – Зеленский пригласил Трампа линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа вместе посетить линию фронта.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Дональд Трамп после начала войны не был на Украине, вы с ним не встречались. Считаете ли вы, что его стоит ознакомить с ситуацией на Украине и пригласить в Киев?» – спросили в студии.

«Конечно, и я его приглашал. Но всё зависит от его желания.

Все кандидаты и представители обеих партий знают, что мы открыты и хотим их познакомить с реальной информацией о войне. И если господин Трамп приедет, я даже готов поехать с ним на линию фронта.

Если мы ведём диалог о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать принимающим решения людям, что это такое – настоящая война, а не показанная и «инстаграмме» – подытожил Зеленский.