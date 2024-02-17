«Покажем ему настоящую войну» – Зеленский пригласил Трампа линию фронта
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа вместе посетить линию фронта.
Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дональд Трамп после начала войны не был на Украине, вы с ним не встречались. Считаете ли вы, что его стоит ознакомить с ситуацией на Украине и пригласить в Киев?» – спросили в студии.
«Конечно, и я его приглашал. Но всё зависит от его желания.
Все кандидаты и представители обеих партий знают, что мы открыты и хотим их познакомить с реальной информацией о войне. И если господин Трамп приедет, я даже готов поехать с ним на линию фронта.
Если мы ведём диалог о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать принимающим решения людям, что это такое – настоящая война, а не показанная и «инстаграмме» – подытожил Зеленский.
Спасибо!
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