«Покажем ему настоящую войну» – Зеленский пригласил Трампа линию фронта

Константин Серпилин.  
17.02.2024 15:46
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа вместе посетить линию фронта.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа вместе посетить линию фронта. Об этом он...

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«Дональд Трамп после начала войны не был на Украине, вы с ним не встречались. Считаете ли вы, что его стоит ознакомить с ситуацией на Украине и пригласить в Киев?» – спросили в студии.

«Конечно, и я его приглашал. Но всё зависит от его желания.

Все кандидаты и представители обеих партий знают, что мы открыты и хотим их познакомить с реальной информацией о войне. И если господин Трамп приедет, я даже готов поехать с ним на линию фронта.

Если мы ведём диалог о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать принимающим решения людям, что это такое – настоящая война, а не показанная и «инстаграмме» – подытожил Зеленский.

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