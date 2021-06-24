«Покажем мерзавцам»: Лукашенко пригрозил ввести военное положение в Белоруссии

24.06.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил введение в стране военного положения.

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам развития Гродненской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пускай Караев (экс-министр внутренних, инспектор по Гродненской области – ред.) надевает генеральскую форму. Вам (губернатору Гродненской области – ред.) тоже звание присвоено генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно, но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту строну границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. И мы это сделаем», – сказал Лукашенко.

Военное положение он намерен ввести, если возникнет угроза «проседания» промышленных предприятий Белоруссии к концу года.

«Мы ведь готовились к этому, знали, что нам грозит. Никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно», – сказал Лукашенко.

Его заверили, что «разработаны мероприятия компенсации» потери европейского рынка, который «не является основным».