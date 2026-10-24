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Страны НАТО должны продемонстрировать России свою силу, «случайно» атаковав мирные рыболовные суда в нейтральных водах.

Об этом в ходе дискуссии в «New Strategy Center» заявил исполнительный директор по вопросам Румынии и Западных Балкан в оборонной корпорации Lockheed Martin Global Жан-Адриан Якоб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сдерживание означает, что нужно показать, что мы можем их уничтожить. Есть российские рыболовные суда, которые плавают на море над нашими кабелями. И было бы хорошо, если какое-то другое судно ошибочно ударит по ним», – сказал Якоб.