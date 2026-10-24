«Покажем нашу силу!» – директор Lockheed Martin призвал атаковать российских рыбаков

Вадим Москаленко.  
24.10.2026 20:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Россия, Русофобия


Страны НАТО должны продемонстрировать России свою силу, «случайно» атаковав мирные рыболовные суда в нейтральных водах.

Об этом в ходе дискуссии в «New Strategy Center» заявил исполнительный директор по вопросам Румынии и Западных Балкан в оборонной корпорации Lockheed Martin Global Жан-Адриан Якоб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сдерживание означает, что нужно показать, что мы можем их уничтожить. Есть российские рыболовные суда, которые плавают на море над нашими кабелями. И было бы хорошо, если какое-то другое судно ошибочно ударит по ним», – сказал Якоб.

«Если не показать свои мускулы, не показать свою силу, то Россия другого языка не понимает. Мы можем проводить учения, показывать свои навыки и технику, но Россия должна получить и более прямой месседж.

Конечно, мы продолжим следить, какие дроны они изготавливают или будут изготавливать в будущем. Но мы должны показать нашу силу.

Европа рано или поздно окажется в ситуации, когда будут гибнуть люди. Может быть, атака на гражданские суда в Европе, или ещё что-то», – извергал русофоб.

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English version :: Читать на английском «Покажем нашу силу!» – директор Lockheed Martin призвал атаковать российских рыбаков

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