Западные политики должны наплевать на риски эскалации – и дать Киеву ракеты для ударов по тыловым российским городам.

Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать «запрет» НАТО на использование ВСУ дальнобойных ракет по территории России.

«Украина в любом случае должна иметь возможность ликвидировать угрозы на оккупированных территориях, а также ракетные позиции в районе Белгорода и Курска.

Нефтяные порты, используемые военными в Краснодарском крае и Ленинградской области, базы беспилотников в Краснодаре. Всё это в самом сердце России, это законные цели.

Но военные играют в политическом пространстве. Если отельные государства поставляют оружие большой дальности, но при этом не хотят, чтобы их оружие было направлено на Россию из-за угрозы эскалации», – сказал Бюлер.