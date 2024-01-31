«Покажем русскому населению» – немецкий генерал требует дать Киеву ракеты для ударов по Краснодару и Питеру
Западные политики должны наплевать на риски эскалации – и дать Киеву ракеты для ударов по тыловым российским городам.
Об этом в эфире немецкого канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил прокомментировать «запрет» НАТО на использование ВСУ дальнобойных ракет по территории России.
«Украина в любом случае должна иметь возможность ликвидировать угрозы на оккупированных территориях, а также ракетные позиции в районе Белгорода и Курска.
Нефтяные порты, используемые военными в Краснодарском крае и Ленинградской области, базы беспилотников в Краснодаре. Всё это в самом сердце России, это законные цели.
Но военные играют в политическом пространстве. Если отельные государства поставляют оружие большой дальности, но при этом не хотят, чтобы их оружие было направлено на Россию из-за угрозы эскалации», – сказал Бюлер.
Он подчеркнул, что это не принесёт Украине или Западу победы, но создаст для руководства РФ дополнительные проблемы. Немец почему-то уверен, что общественный эффект будет не анти-западный.
«Эта война не решается стратегическими ударами в сердце России. Да, они показывают русскому населению, что война не так успешна и достаёт до них. Нельзя недооценивать этот эффект в долгосрочной перспективе», – рассуждал немецкий генерал.
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