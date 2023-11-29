«Покажите мне татарских партизан»: Мосийчук против переименований в Крыму

Анатолий Лапин.  
29.11.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Украина


Озвученная накануне инициатива о переименовании населенных пунктов в Крыму на крымско-татарские названия – это бред, допустить который нельзя.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По мнению Мосийчука, крымские татары не ведут активного сопротивления России, а украинцы не должны гибнуть за то, чтобы Крым был чужой автономией.

«Я категорически считаю, что переименовывать в Крыму населенные пункты на крымско-татарские названия нельзя сейчас. А потом, после освобождения, это должны решить жители этих населенных пунктов в первую очередь», – сказал националист.

«Второй момент. Покажите мне партизанские соединения крымских татар, которые орудуют в Крыму. Вот, они там борются в горах, спускаются, отвоевывают все, поднимают флаги, да?

Третье – я категорический противник автономий после уже истории, которую мы имеем с Крымом. Может ли быть автономия в перспективе? Да, но тогда она должна быть прописана отдельно. И действительно, население должно составлять какое-то количество. А так выходит, что украинцы кладут голову за крымско-татарский Крым? Который потом начнет провозглашать независимость, уходить к Турции или как? Нет», – заявил Мосийчук.

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