«Покажите успехи ВСУ», – украинский эксперт не верит заявлениям главкома Сырского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главком ВСУ Александр Сырский врёт, утверждая, будто украинская армия вернула себе больше территории, чем потеряла в последнее время, а наступление России остановилось. Об этом в эфире интернет-канала «Код 4.5.0» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Снегирева, ВС РФ имеют инициативу на многих участках фронта, а об украинских успехах никто не слышал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«За период российского наступления, а именно с октября прошлого года, по состоянию на март 2024-го года российские оккупационные войска захватили приблизительно до 500 квадратных километров украинской территории. Более того, в период с 1 января по 28 марта российские войска захватили на 100 квадратных километров больше, чем за последние три месяца 2023 года. То есть, можем говорить о том, что тезис о стабильности линии боевого соприкосновения является преувеличенным. Российские оккупационные войска, к сожалению, имеют тактические успехи на всех без исключения участках фронта. Речь идет и о Лиманском наступлении в районе Тернов, Белогоровки – к сожалению, есть тактическое продвижение оккупантов. На Авдеевском – продвижение вглубь украинской территории, тяжелые бои в районе Бердычей и, соответственно, Тоненькое, потеря Орловки, кстати. Плюс, тяжелая ситуация на Бахмутском направлении в районе Часов Яра – там ширина продвижения до полутора километров, глубина продвижения до 1200 метров. Это серьезные показатели. Если брать, что раньше продвижение вглубь украинской территории было максимум 150-200 метров. Вместе с тем, хотелось бы услышать и об успехах украинских войск по поводу деоккупации украинских территорий, о которых говорит Сырский. Напомню, Сырский заявил о том, что в последнее время количество возвращенных позиций превышает количество потерянных. Украинскому обществу не нужен режим розовых очков», – сказал Снегирев.