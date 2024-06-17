Американское руководство должно отменить запрет на вооружение подразделения «Азов» [запрещено в РФ].

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Где Ф-16, где ПВО? Почему опять прилетают ракеты на Харьков? Дают минимум. Почему Харьков стирается с лица земли, почему там гибнут дети до сих пор? У нас всё это [оружие] есть, и было. Дайте оружие Украине. Дайте оружие азовцам, они вам покажут, как надо воевать. Весь мир будет на них смотреть, и удивляться этим воинам, этим 300 спартанцам. Где оружие, где это всё?» – потребовал Табах.