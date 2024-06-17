«Покажут, как надо воевать»: в США требуют дать оружие неонацистам

Вадим Москаленко.  
17.06.2024 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Американское руководство должно отменить запрет на вооружение подразделения «Азов» [запрещено в РФ].

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американское руководство должно отменить запрет на вооружение подразделения «Азов» [запрещено в РФ]. Об этом в...

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«Где Ф-16, где ПВО? Почему опять прилетают ракеты на Харьков? Дают минимум. Почему Харьков стирается с лица земли, почему там гибнут дети до сих пор?  У нас всё это [оружие] есть, и было. Дайте оружие Украине. Дайте оружие азовцам, они вам покажут, как надо воевать. Весь мир будет на них смотреть, и удивляться этим воинам, этим 300 спартанцам. Где оружие, где это всё?» – потребовал Табах.

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