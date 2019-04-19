«Пох…», – Соратник Зеленского пришел на дебаты с лозунгом на подтяжках

19.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Евгений Кошевой, соратник Владимира Зеленского по шоу «95 квартал», пришел на сегодняшние дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве в подтяжках, на которых было написано: «Pohuy».

Надпись была хорошо видна на экране и уже стала одним из главных мемов по итогам трансляции предвыборного шоу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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