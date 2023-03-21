Похищали людей в Бахчисарае: в Крыму задержана банда последователей запрещённой АУЕ

Любовь Смирнова .  
21.03.2023 19:08
  (Мск) , Бахчисарай
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал


Двое жителей Бахчисарайского района Крыма задержаны за участие в криминальной субкультуре АУЕ (арестантский уклад един), похищении человека и вымогательстве денег.

Один из фигурантов по решению суда заключен под стражу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Двое жителей Бахчисарайского района Крыма задержаны за участие в криминальной субкультуре АУЕ (арестантский уклад...

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Следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей Бахчисарайского района. 29-летний подозреваемый и его 21-летнй подельник похищали людей с целью вымогательства выкупа. Они долгое время находились в разработке правоохранителей, и доподлинно известно о двух эпизодах с их участием.

В марте 2021 года был похищен житель села Фронтовое Нахимовского района города Севастополя. 23-летний молодой человек не мог выкупить себя у бандитов, за что получил бейсбольными битами и деревянными палками, а затем какое-то время поездил в багажнике автомобиля «Лада Приора», но, улучив момент, сбежал.

В 2022 году в поле зрения уркаганов попал 16-летний подросток, который смог наскрести 11 тысяч рублей и откупиться от преследователей.

В ходе обысков у рэкетиров изъяты патроны, оружие, телефоны с тематикой АУЕ, представляющие интерес для следственных органов. Также правоохранители проверяют информацию об экстремистской деятельности, содержании притона для потребления наркотиков, причинении побоев.

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