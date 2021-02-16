Похищение 3.0: Европы, России, идей

16.02.2021, Москва, Платон Беседин

Который день обсуждают в медиа и социальных сетях манифест режиссёра Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0». Это, с одной стороны, замечательно, когда дискуссия идёт вокруг статьи, а не вокруг, к примеру, очередного покойного актёра и его спорного наследства. Но, с другой, подобное обсуждение лишний раз высвечивает очевидную проблему – отсутствие смыслов, идей. А без них движение вперёд – ладно, движение в принципе – невозможно.

Фокус в том, что господин Богомолов не сказал ничего нового. От слова «вообще». Режиссёр в своём манифесте проговорил то, что и так было очевидно. И только недалёкий человек – глупец или лжец – может увидеть в современной Европе цивилизацию свободы и движения вверх. Однако только точно такой же человек способен узреть в ней – до сих пор – исключительно тлетворное образование.

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Прекрасно об этом сказал русский мыслитель Александр Зиновьев (вот уж кто проник в суть вещей и явлений!): «Запад есть огромный и многосторонний феномен, сложившийся по бесчисленным каналам в течение многих столетий». И нигде так ни исследовали природу зла, как там. Но опять же нигде более так усердно не искали противоядие.

Суть в том, что одни свойства Запада в определённые периоды истории вытесняют свойства другие, выходя на первый план.

Сейчас же в Европе мы, действительно, получили тоталитарное общество, которое в первую очередь контролирует эмоции, а не мысли. И основным инструментом этого контроля являются социальные сети. Они не просто превращают человека в раба, но форматируют его по цифровому образу и подобию. Однако странно, что такие мысли выдают за первую свежесть сегодня, когда, по сути, матрица уже победила.

Странно, к слову, и то, что в качестве образца тоталитарного общества нам подсовывают антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Нет, это очень упрощённый и даже посредственный взгляд на то, каким будет контролируемый социум в будущем. Куда точнее тоталитарные общества нового образца описывает Олдос Хаксли в романе «О дивный новый мир». То же, о чём говорит Богомолов в своём манифесте, ярче, глубже, полнее, тоньше расписано Лимоновым в его колоссальной публицистической работе «Дисциплинарный санаторий». Вот уж что прочесть нужно, дабы если и иметь иллюзии, то использовать их сугубо в своих интересах.

Я столь настойчиво упоминаю имена – и для того есть причины. Одна из них: Богомолов и иже с ним не могут не знать всего того, о чём говорилось выше. Или всё же не знают? Примета и беда нынешнего времени – выдавать вторичность за нечто актуальное и взрывное. Ясно, что всё новое – хорошо забытое старое. Но… не настолько же.

И особенно это свойственно светлоликой общественности. Всякий раз, когда она изрекает новое откровение или анонсирует свежую акцию, я думаю: правда, вы это всерьёз? Как с фонариками на 14 февраля. Главная проблема ведь крылась даже не в том, что это неэффективно и до оскомины глупо, а в том, что предельно скучно и неинтересно.

Или вот Дудь, рассказывающий о чём-то с видом человека, впервые открывшего книгу, хотя та существует уже несколько сотен лет. Богомолов корнями своими, безусловно, уходит в либеральное сообщество (пусть это лишь ярлык, не отражающий суть – право, какие из вот этих вот либералы?). И говорит он оттуда, из того лагеря (как любят в России разбиваться по группам и группкам!).

Собственно, это, пожалуй, главная, если не единственная, причина, по которой манифест «Похищение Европы 2.0» достаточно громко прозвучал в медийном и социальном пространстве. Если бы нечто похожее изрёк условный патриот, эффекта не случилось бы. И это лишний раз свидетельствует о том, что Россия – её интеллектуальное сообщество (во всяком случае, таковым себя полагающее) – занято, по большей части, разделением и дроблением на лагеря. Это топтание и битва у «кормушки», отнимающие много, слишком много сил.

Возможно, в этом – в нехватке сил – и кроется причина нашей главной беды – тотальное отсутствие идей. Их нет от слова «совсем». Именно по этой причине, кстати, прозвучал манифест Богомолова – только в фальшивом, победившем пластмассовом мире могло выскочить в первый ряд нечто подобное. В приличное обществе такое бы заплевали, а его автора бы зашушукали. Мол, не стыдно старые песни о главном не слишком талантливо исполнять? Может, что своё придумаешь?

Но – не могут. Вот в чём беда. Не могут придумать своего. Дать идей, а главное – новых мощных смыслов. И в этом кроется отличие интеллектуалов нынешних от интеллектуалов прошлого. Они по-своему вырожденцы, питающиеся продуктами второй свежести, приготовленными на прогорклом масле истории. И переломить это, родив новые смыслы – вот первейшая задача.

А так, Богомолов прав, да: Европа превратилась в Рейх, где нет свободы, нет места сложному человеку, нет в принципе оригинальных идей и могучих смыслов. Беда в другом – где они в принципе есть? И что мы в связи с данной пустотой сами предложить можем?