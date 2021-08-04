Похищение горловчанина: Кива обещает СБУшникам «тюремную парашу»

Новости Украины

Вдогонку к украинскому «чаус-гейту» разгорается еще один скандал, связанный с похищением человека сотрудниками СБУ.

2 августа сайт СБУ отрапортовал о «нейтрализации «силового центра» пророссийского общественного объединения, которое контролировал народный депутат Украины».

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В сообщении говорится: «СБУ предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины. Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве».

Формулировка о «тяжких преступлениях на идеологической почве» сразу заставляет читателя напрячься. Тем более, когда такой бодрый рапорт сопровождается фотографиями трофеев, изъятых при обыске: пистолета и пакетов с травой.

Правда, о пистолете ничего не сообщается. СБУшники пишут, что обнаружили: «холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений; инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов; крупную партию марихуаны и оборудование для ее выращивания».

В общем, остается непонятным, что нашли, кого задержали, где изъяли марихуану — в Харькове, Северодонецке или Лисичанске. Тем более непонятно: повезут этот трофей в подарок главе СБУ Баканову или используют для следующих обысков?

На сайте СБУ утверждается, что следователи «сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления» и что «решается вопрос относительно меры пресечения». Суть дела прояснил нардеп Илья Кива: речь идет о движении «Патриоты — За жизнь» и одном из его руководителей Олеге Ширяеве. В этой связи очень смешным и нелепым выглядит заяление СБУ о «пророссийском общественном объединении».

Напомним, что до 2018 года Ширяев принадлежал к «азовскому» движению, возглавлял «Схидный корпус», гражданский корпус «Азов» в Харькове.

Потом его пути с Билецким разошлись. Конфликт Ширяева с Нацкорпусом длится уже четвертый год. Второй его виток случился, когда Ширяев оказался в руководстве движения «Патриоты — За жизнь» и стал соратником депутата Кивы, который тоже сменил прежнее националистическое окружение на партию ОПЗЖ.

Но тогда получается, что следователи скурили найденную траву на месте. Потому что Ширяев с июля находится в СИЗО по другому подозрению (давнее дело о попытке рейдерского захвата элеватора), а мера пресечения в виде содержания под стражей ему продлена до сентября.

Из официального сообщения СБУ следует, что «лидер организации вместе с ее активистами в марте 2021 года нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическому оппоненту». Как это: нанёс вместе с активистами? Сжимал нож в кулаке, а активисты этот кулак направляли, чтоб не промахнулся? Или с писарями СБУ поделились травой участники обыска?

«По замыслу «кураторов», действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка», — объясняют на сайте СБУ. А, вот оно чё, Михалыч…

2 августа Кива разместил в соцсетях несколько видеообращений, где заявил, что свидетель, на чьих показаниях основано подозрение Ширяеву и еще четырем представителям «Патриотов — За жизнь», уже дает показания в Генпрокуратуре о том, как его принуждали к лжесвидетельству. Кива утверждает, что свидетель был похищен СБУ и его планировали устранить (чтоб потом повесить убийство на тех, против кого он давал показания). И об этом уже сам свидетель рассказывает на видео.

Самое эмоциональное видеообращение депутата Верховной Рады звучит так:

«Вы, СБУшные ..ляди в погонах. Вы только что отрапортовали на своем сайте, что якобы вы ликвидировали преступную группировку, которой руководит оппозиционный народный депутат Илья Владимирович Кива. Вы, ..ляди! Вы ж никого не арестовали даже. Тот свидетель, чьи показания вы использовали чтобы вручить Олегу Ширяеву подозрение, сегодня уже в Генеральной прокуратуре рассказывает, как вы, эти бл…ди, у него показания выбивали, как вы его запугивали и как вы готовились к его ликвидации.

Кива заявляет, что СБУ выдает желаемое за действительное, а его организация жива.

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Нардеп очерчивает такие перспективы для подчиненных Баканова, участвующих в этом деле: «Вы СБУшные б…яди, и ваша жизнь закончится на тюремных парашах. Вы ничего не сможете сделать… Вы будете отвечать за то, что вы украли человека, за то, что вы ему угрожали, за то, что вы выбили из него неправдивые показания. Вы будете отвечать за то, что вы готовили ликвидацию свидетеля, который вам больше не нужен. Мы доберемся до истины, и каждый из вас окажется на тюремной параше вместе с вашим клоуном — лейтенантом Бакановым».

Кива разместил в соцсетях переписку и запись телефонного разговора с Игорем Савчуком, жителем Горловки, которого СБУ принудила дать показания на Ширяева и других представителей движения «Патриоты — За жизнь». Горловчанин приехал в Харьков, чтоб заработать, и был взят в оборот СБУшниками.

Бросается в глаза, что сообщение Савчука в мессенджере было продублировано и в разговоре по телефону «на бис», скорее всего, уже по задумке Кивы. Но сути дела это не меняет. Это можно объяснить тем, что нардепу, находившемуся в отпуске за границей, было важно зафиксировать голос свидетеля. Ведь еще непонятно было, кто быстрее доберется до Савчука, сбежавшего из квартиры, где его удерживали СБУшники и члены Нацкорпуса.

Люди Кивы успели встретиться с беглецом раньше. Уже находясь в безопасности, он дал показания в Генпрокуратуре. В своем заявлении Генпрокурору и начальнику ГБР горловчанин пишет: «Сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с прокуратурой Харьковской области и представителями националистического движения «Национальный корпус», угрожая мне и моей семье физической расправой, привлечением к уголовной ответственности за сепаратизм, содействие ДНР и ЛНР, принудили меня дать лиживые показания против человека по имени Олег Ширяев».

Савчук подробно рассказал на видео о том, как всё происходило. Интересен такой момент: по словам свидетеля, после суда его возили в офис Нацкорпуса. Там с ним общался Величко (Чили) — один из главарей харьковского Нацкорпуса.

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3 августа Кива добавил подробностей, написав в Фейсбуке: «СБУшная харьковская бл…ь — Дягилев Алексей, это он разработал план дискредитации антифашистского движения «Патриоты за Жизнь» и организовал похищение человека с целью получения неправдивых показаний, на основании которых выписано подозрение нашему соратнику Олегу Ширяеву. Именно он планировал ликвидацию свидетеля, чтоб впоследствии обвинить в этом нашу организацию».

Позже нардеп заявил в соцсетях: «Офис Президента поставил задачу ГПУ и ДБР не регистрировать материалы дела по факту похищения СБУ человека, угрозе его жизни и получения, путём угроз, заведомо ложных показаний. Пока СБУ не найдёт беглеца и не заставит его замолчать. Нет тела и нет дела — так, Зеленский?!»

Напомним, что почти год назад неподалеку от Люботина Харьковской области боевики Нацкорпуса обстреляли автобус с представителями движения «Патриоты — За жизнь». Жертвы, покалеченные боевиками Билецкого, проходили лечение и реабилитацию дольше, чем пробыли в СИЗО те члены Нацкорпуса, которые были задержаны за нападение на автобус.

История похищения горловчанина Савчука и принуждения его к лжесвидетельству против представителей движения «Патриоты — За жизнь» показывает, что сотрудники СБУ работают в тесном контакте с Нацкорпусом. Этим объясняется и благополучное освобождение из-под стражи боевиков Нацкорпуса, обвинявшихся в нападении на автобус.