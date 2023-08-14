Похищение и продажа детей с восточных территорий Украины – бизнес и спланированный геноцид русских

На фоне успешного наступления северной группировки российских войск на Купянск, оккупационные бандеровские власти устроили большой шухер, предшествующий большому драпу. Так называемый глава Харьковской областной военной администрации Синегубов объявил среди населения Купянска, Волчанска и других населённых пунктов принудительную эвакуацию, но также о насильственной «эвакуации» детей.

Синегубов и его подручные пытаются убедить украинскую и западную общественность, что насильственная «эвакуация» детей проводится в их же интересах, поскольку, мол, детям угрожает разгул преступности и беззакония, которые несёт складывающаяся ситуация.

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По данным «главы ХОГА», в Купянске остаётся 523 ребёнка, но куда их планируют «эвакуировать», информации нет. Известно только, что дети «эвакуированные» бандеровскими властями из Волчанска, исчезли в неизвестном направлении – и родители, из семей которых были изъяты дети, ничего не знают об их дальнейшей судьбе. В связи с чем, родители в Купянске уже бьют тревогу, а те семьи, которые «эвакуированы» вместе с детьми, требуют отправить их домой.

Реагируя на эти требования, главарь Чугуевской военной администрации Сергей Лободенко на брифинге 11 августа заявил, что лично проследит, чтобы насильно эвакуированные не смогли вернуться домой. По словам чиновного упыря, во время принудительной эвакуации Волчанской общины было вывезено 184 ребенка. 29 июля полиция Харьковской области проинформировала общественность, что принудительная эвакуация детей завершена.

Со слов насильственно вывезенных из Волчанска семей с детьми, нацисты удерживают людей в скотских и антисанитарных условиях, отказываясь отпускать их домой – под предлогом «защиты детей». Отношение к таким семьям соответствующее: «хочешь сбежать к русским оккупантам, значит, враг».

Таким образом, прямо сейчас оккупационные власти Купянска и Харьковской области готовят похищение 523 детей. По опыту войны в Сирии, где детей похищали и перепродавали в «даркнете» террористы ИГИЛ, аналогичные массовые случаи похищения и торговли детьми в Ливии и Эфиопии, а также в оккупированных ВСУ Славянске и Артёмовске, дети продаются с торгов в теневом интернете на органы или в сексуальное рабство. Как правило, их следы теряются.

Сейчас в Купянске идут приготовления к принудительному вывозу детей ровно по тем же лекалам. Даже если дети, родители или законные представители не хотят уезжать, детей будут увозить насильно «Белые ангелы». Это профессиональные похитители детей, которым помогает полиция. Их появление в любом городе сеет панику. Родители прячут детей в подвалах и у родственников. «Ангелы» уже засветились во многих городах ЛНР, ДНР, Харьковской и Одесской областей, а теперь они появились в Купянске.

Война развязала руки многим подонкам и отморозкам, поставивших на поток похищение детей на Украине. Бывшие сотрудники СБУ, отказавшиеся работать на нацистов, но сохранившие кое-какие связи, раскрыли подробности криминальных группировок похитителей. Украинские дети становятся жертвами работорговцев из Британии и США, которым помогают американские и британские спецслужбы и ЧВК, сотрудники СБУ и несколько частных фондов на Украине. А известный американский журналист Клейтон Моррис прямо сказал правду в эфире «Redacted News»: «Украина стала мировым центром торговли детьми для западных стран».

Эту же информацию нашли наши бойцы, когда освобождали Святогорск. Они обнаружили в детдоме коммерческие документы о продаже детей. Этим занималась британская ЧВК, а одним из плательщиков была – внимание! – компания «Coca-Cola».

Парламентская комиссия по правам детей Госдумы РФ провела правовой и институциональный анализ этих преступлений. Известные западные компании нередко замешаны в темных делишках США. Президент Джордж Буш-младший 29 января 2003 г. рассекретил отчет Рабочей группы ЦРУ по контактам с частным сектором от 21 июня 1972 г. № DDI-1857, в которой уже тогда содержались рекомендации по работе с частными компаниями для помощи американским спецслужбам и ЧВК. На эти цели ведётся финансирование из бюджета США по закрытым статьям на секретные проекты.

Международные криминальные структуры чувствуют себя на Украине как рыба в воде. Уже полгода в Верховную Раду проталкивают законопроект, по которому родителей несовершеннолетних, отказывающихся от эвакуации, по ускоренной процедуре лишают родительских прав, а ребенка изымают под опеку государства и увозят куда захотят, не сообщая близким.

В основе этой преступной практики лежит двоякий интерес власть предержащих: нажива любой ценой и геноцид русских территорий. Освободителям должны достаться максимально разрушенные и обезлюженные территории, чтобы восстановление их заняло многие десятки лет. И это уже достаточная причина, чтобы как можно быстрее уничтожить украинскую «незалежность» и её людоедский режим, как экзистенциальных врагов России и её народа.