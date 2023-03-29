Похищение и вывоз за рубеж фигурантов «антивоенных» дел поставлено в РФ на поток

Те же люди, которые помогли бежать из России экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой, устроившей в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, сейчас организовали побег из-под домашнего ареста жителя города Ефремов Тульской области Алексея Москалева, приговоренного вчера к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации ВС РФ.

Об этом ютуб-каналу беглого олигарха-иногента Михаила Ходорковского рассказала сама Овсянникова, находящаяся во Франции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москалев сейчас находится в надежных руках. Он не у силовиков. Он пока по-прежнему на территории России. Люди ищут пути, как его вывезти в безопасное место. В моем случае была использована абсолютно другая схема. Здесь у человека нет документов вообще никаких, кроме российского паспорта. Я могу точно сказать, что выбран другой путь, не тот, который проходила я, но есть место границы, которую он сможет пересечь», – сказала Овсянникова.

Она намекнула на то, что будут предприниматься попытки похитить из приюта 13-летнюю дочь Москалева Марию. Девочка попала туда после того, как нарисовала на уроке «антивоенный» плакат. Комиссия по делам несовершеннолетних потребовала ограничить в родительских правах семью школьницы. Суд о лишении Москалева родительских прав назначен на 6 апреля.

«Вы видите, это глубокая провинция. Там не соблюдаются никакие права человека. Насколько я понимаю, в этом городе Ефремове большинство населения выступает против Алексея. Все зомбированы кремлевской пропагандой и поддерживают эту преступную войну и действия Путина в Украине. Общество, которое окружает Машу, очень нездоровое. Я очень переживаю за эту девочку и ее будущее. Мы будем всячески бороться, чтобы у этой семьи все пошло по самому лучшему сценарию», – обещает Овсянникова.