Похищение Мадуро подстегнёт освободительную борьбу в Южной Америке против произвола США

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро приведёт к тому, что в Южной Америке появятся новые лидеры национально-освободительного движения.

Об этом белорусскому информагентству «БелТА» заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что произошло в Венесуэле – это блестящая политико-военная операция Трампа, которая будет в учебниках. Причём, это в первую очередь, политическая операция, военная составляющая поставила эффектную точку.

Очевидно, что без договорённости с частью руководства Венесуэлы, выкрасть президента было невозможно.

И что будет дальше – большой вопрос. Потому что Трамп мудро не попутался впихнуть туда беглых оппозиционеров. Он помнит свой опыт первого срока, когда пытался снести Мадуро.

Результат был такой же, как с Тихановской. И Трамп понял, что с тихановскими кашу не сваришь. Поэтому он похитил Мадуро, но власть оставил прежнему классу», – отметил Ширяев.