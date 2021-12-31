«Похищенный» Саакашвили призвал соратников на баррикады «цветной революции»

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До наступления нового 2022 года остаются считанные часы, а главная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» продолжает нагнетать страсти очередными мифами о «похищении» экс-президента Грузии, а ныне арестанта Мишико Саакашвили, который проходил лечение в лечебном учреждении города Гори.

Напомним читателю, что третий президент Грузии был переведен в военный госпиталь после длительной «голодовки», в ходе которой он принимал по несколько литров лимонада в день, питался медом и так далее. В самой пенитенциарной службе отмечают, что на данный момент жизни и здоровью Саакашвили ничего не угрожает.

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Любому здравомыслящему человеку понятно, что раз уж состояние здоровья пациента, пребывающего в лечебном учреждении, восстановилось, то его необходимо выписывать. Но очевидно у деградированных грузинских, европейских и украинских горе-политиканов свои взгляды на происходящее.

Якобы голодающий Саакашвили.

Первой забила в набат депутат Верховной рады Украины и любовница Саакашвили Елизавета Ясько. Интересно, в курсе ли она, что у Мишико есть жена и двое детей? Примерив мантры спасительницы, она почему-то ограничилась лишь постами в социальной сети Facebook, издавая при этом сигналы SOS всему «цивилизованному миру».

«Михаила Саакашвили в 2 ночи по грузинскому времени силой похитили из госпиталя Гори. Насильно повалили и вывезли в Руставскую тюрьму. В сознании ли он, в каком состоянии – пока не известно», – написала Ясько.

Далее она обратилась с призывом к офису президента Украины и целому ряду посольств – США, Польши, Германии, Франции, Японии, Канады, Литвы, Италии, а также к представительству ЕС в Киеве, чтобы они повлияли на «нарушение прав» Саакашвили. Окрик последних, как и следовало ожидать, последовал молниеносно.

Громогласные заявления, которые иначе как параноидной шизофренией и не назовешь, сделали и депутат Европарламента, и украинский омбудсмен.

«То, что происходит в Грузии, очень тревожно. Это не похоже на перспективное начало 2022 года», – сказала евродепутат Виола фон Крамон.

О каком «перспективном начале» может идти речь, если представители объединенной оппозиции в Грузии, придерживаясь «ценных директив» Запада пытаются любыми путями свергнуть правящую власть? Против Саакашвили возбуждена целая вереница уголовных дел, а госпожа Крамон вещает о «мирном урегулировании конфликта» между властью и оппозицией, которую последняя же и нарушает.

Вторит ей и украинский омбудсмен Людмила Денисова:

«Возмущена фактом перевода председателя исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму. Впечатляет цинизм, как это было сделано. Больного Михаила против его воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов».

Интересно, почему украинский омбудсмен не проливала крокодиловые слезы, когда Саакашвили незаконно пробирался на территорию Грузии с целью свержения власти в стране? Почему она не защищала права своих сограждан-пограничников, которых этот же Саакашвили обругивал, прорываясь через польско-украинскую границу?

Адвокат Саакашвили после встречи со своим подзащитным рассказал журналистам, что он не коммуникабелен, слаб и вовсе оглушен.

«Он слаб, его спускает и поднимает конвой. Человек выписан по ложному диагнозу. Я видел форму 100. Могу вам сказать, что оба диагноза, 27 и 30 декабря ложные», – утверждает адвокат Ника Гварамия.

Разумеется, информационный вброс о якобы похищении Саакашвили был в некой степени рассчитан на волну недовольства его сторонников, которые, очевидно, по мнению лидеров партии, должны были моментально собраться у руставской тюрьмы и смести все на своем пути. Да и эта идея накрылась медным тазом. Возле руставкой тюрьмы ежедневно набирается от 200 до 500 сторонников Мишико.

Сам же «ослабленный» и «некоммуникабельный» Саакашвили настроен оптимистично и опять-таки вовсе не похож на человека находящегося на краю смерти. Обращаясь к своим сторонникам, он поведал их о планах на 2022 год:

«Что бы они не сделали, я их совсем не боюсь. Напротив, растет мое боевое настроение и вера в победу. Не нервничайте из-за меня! Сейчас главное это единство и подготовка к главному наступлению».

Проанализировав слова Саакашвили, можно сделать лишь один вывод – политический кризис, который царил на протяжении 2021 года в грузинской политике не сходит на нет, а лишь сделал маленькую передышку, после которой начнет набирать обороты уже в новом 2022 году. Обороты, которые неминуемо перерастут в затяжные протестные акции, блокированию административных зданий, перекрытию улиц и так далее.

Очень хочется надеяться, что грузинские власти не дадут слабины, а преступник, который покалечил судьбы невинных людей, распылял госимущество, незаконно пересекал границу, пытаясь свергнуть власть, ответит по всей строгости закона. Если, конечно, США и Брюссель опять-таки не начнут навязывать свои «европейские ценности», мифы о «правах человека» и «демократии».

P.S. С наступающим Новым годом, друзья!