«Похмелье гарантировано» – Маргариту Симоньян раскритиковали за «спешку» с присоединением Донбасса

14.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин раскритиковал главного редактора RT Маргариту Симоньян за выдвинутый лозунг о возвращении ЛДНР в состав России.

Об этом политик заявил «ПолитНавигатору».

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«С лозунгом Маргариты Симонян гораздо сложнее. Вообще, с лозунгами легко, сказал и пошел. А дальше наступает похмелье для тех, кто должен эти лозунги реализовывать. Что означает, нам сегодня включить Донбасс в состав России или, допустим, признать ДНР и ЛНР? Это означает отрезать пути к Минскому процессу, отрезать всю идеологию стимулирования превращения Украины в федеративное государство», – рассуждает Затулин.

Он считает, что отказаться от Минских соглашений – значит сыграть в интересах Украины.

«Почему они не хотят давать статус Донецку и Луганску, как это предписано Минскими соглашениями? Потому что они знают, что будет цепная реакция. Запросит такого же статуса Западная Украина, Одесса, и так далее. Потому что все регионы Украины на самом деле сегодня поражены в правах, в пользу унитарного государства. Они хотят сохранить возможность диктовать как унитарное государство запрет русского языка, членство в НАТО и так далее. Проводить это все из Киева. Вот, в чем проблема. Оказывается, им не так важно возвращение Донецка и Луганска, как важно продолжать быть хозяевами на территории», – предположил Затулин.

По его мнению, Россия должна поддерживать ЛДНР, как если бы республики являлись частью ее территории, но не делать формальных шагов по их признанию.

«Надо жить и действовать так, как если бы они были частью России. Но сделать этот формальный шаг и признать ЛДНР сейчас, на мой взгляд, означает навредить всем нашим усилиям и подставить Россию. Просто подставить с той точки зрения, что дальше все мосты будут сожжены. Мосты к тому, чтобы сохранить «нормандский формат», он моментально распадется. Мосты для того, чтобы вообще вести какой-то диалог и удерживать от крайних решений. Это может быть поводом к провокации: вы признали, мы начнем военное наступление. При полной поддержке Запада, потому что Запад сошлется на то, что Россия нарушила взятые на себя обязательства. Зачем в этой ситуации, в которой мы находимся, лишнюю проблему на себя навлекать?», – отметил он.

При этом политик не отрицает возможности воссоединения Донбасса с Россией в исторической перспективе.

«Я боролся за то, чтобы людям дать гарантию в виде российского гражданства. Я принимал активное участие в подготовке указов, которые были два года назад президентом подписаны. Я считаю, что это и есть наши обязательства перед людьми, а во всем остальном мы должны быть умными. Не только патриотичными, но и умными. И вполне возможно, никогда не говори никогда, что Донбасс, и не только Донбасс – придут в Россию. Я за то, чтоб половина Украины до Приднестровья вошла – и выступал за это в 14-ом году. Просто, понимаете, когда-то такая возможность есть, а когда-то она на время закрывается», – сказал Затулин.