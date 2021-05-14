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14.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, СМИ, Соотечественники, Украина
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«Похмелье гарантировано» – Маргариту Симоньян раскритиковали за «спешку» с присоединением Донбасса

Новости УкраиныДепутат Госдумы РФ Константин Затулин раскритиковал главного редактора RT Маргариту Симоньян за выдвинутый лозунг...

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин раскритиковал главного редактора RT Маргариту Симоньян за выдвинутый лозунг о возвращении ЛДНР в состав России.

Об этом политик заявил «ПолитНавигатору».

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«С лозунгом Маргариты Симонян гораздо сложнее. Вообще, с лозунгами легко, сказал и пошел. А дальше наступает похмелье для тех, кто должен эти лозунги реализовывать. Что означает, нам сегодня включить Донбасс в состав России или, допустим, признать ДНР и ЛНР? Это означает отрезать пути к Минскому процессу, отрезать всю идеологию стимулирования превращения Украины в федеративное государство», – рассуждает Затулин.

Он считает, что отказаться от Минских соглашений – значит сыграть в интересах Украины.

«Почему они не хотят давать статус Донецку и Луганску, как это предписано Минскими соглашениями? Потому что они знают, что будет цепная реакция. Запросит такого же статуса Западная Украина, Одесса, и так далее. Потому что все регионы Украины на самом деле сегодня поражены в правах, в пользу унитарного государства. Они хотят сохранить возможность диктовать как унитарное государство запрет русского языка, членство в НАТО и так далее. Проводить это все из Киева. Вот, в чем проблема. Оказывается, им не так важно возвращение Донецка и Луганска, как важно продолжать быть хозяевами на территории», – предположил Затулин.

По его мнению, Россия должна поддерживать ЛДНР, как если бы республики являлись частью ее территории, но не делать формальных шагов по их признанию.

«Надо жить и действовать так, как если бы они были частью России. Но сделать этот формальный шаг и признать ЛДНР сейчас, на мой взгляд, означает навредить всем нашим усилиям и подставить Россию. Просто подставить с той точки зрения, что дальше все мосты будут сожжены. Мосты к тому, чтобы сохранить «нормандский формат», он моментально распадется. Мосты для того, чтобы вообще вести какой-то диалог и удерживать от крайних решений. Это может быть поводом к провокации: вы признали, мы начнем военное наступление. При полной поддержке Запада, потому что Запад сошлется на то, что Россия нарушила взятые на себя обязательства. Зачем в этой ситуации, в которой мы находимся, лишнюю проблему на себя навлекать?», – отметил он.

При этом политик не отрицает возможности воссоединения Донбасса с Россией в исторической перспективе.


«Я боролся за то, чтобы людям дать гарантию в виде российского гражданства. Я принимал активное участие в подготовке указов, которые были два года назад президентом подписаны. Я считаю, что это и есть наши обязательства перед людьми, а во всем остальном мы должны быть умными. Не только патриотичными, но и умными. И вполне возможно, никогда не говори никогда, что Донбасс, и не только Донбасс – придут в Россию. Я за то, чтоб половина Украины до Приднестровья вошла – и выступал за это в 14-ом году. Просто, понимаете, когда-то такая возможность есть, а когда-то она на время закрывается», – сказал Затулин.

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